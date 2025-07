Com investimento de R$5 milhões, saiba como será academia de luxo da Virgínia Fonseca em Goiânia

Obras seguem em andamento e expectativa é que empreendimento fique pronto em cinco meses

Gabriella Pinheiro - 25 de julho de 2025

Nova academia da Virginia, WP Gym, em Goiânia. (Foto: Reprodução/La Arquitetura e Design)

Com um investimento de R$ 5 milhões, a nova academia chamada WP Gym, da influenciadora e empresária Virginia Fonseca, em Goiânia, já teve alguns detalhes divulgados.

Embora a data de inauguração ainda não tenha sido revelada, sabe-se que o espaço ficará localizado no Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, e promete ser um empreendimento de alto padrão.

O novo estabelecimento contará com cerca de 600 equipamentos de última geração. “Bora para cima, Goiânia! Vai ser a academia mais top que vocês vão ver na vida”, escreveu Virgínia em um story.

Recentemente, a influenciadora passou alguns dias na China, onde visitou fábricas em busca de aparelhos para a academia no Brasil.

Ela também afirmou que, no momento, as obras seguem em andamento e revelou que a previsão é de cerca de cinco meses para terminar a reforma do espaço.

