Prefeitura em Goiás anuncia processo seletivo com salários de até R$ 4,5 mil

Candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos para todos os cargos, com entrevista adicional para alguns cargos

Davi Galvão - 28 de julho de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Serranópolis, no sudoeste de Goiás, abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais com escolaridade entre os níveis fundamental e superior. Ao todo, estão sendo ofertadas 135 vagas distribuídas entre diversas áreas da administração municipal.

Os salários variam de R$ 1.522,76 a R$ 4.500 com carga horária de 44 horas semanais.

Entre os cargos disponíveis estão: auxiliar administrativo (14); agente fiscal (1); auxiliar de serviços gerais (26); auxiliar de serviços operacionais diversos (20); agente de alimentação (8); vigilante (6); porteiro (3); instrutor de artesanato (2); coletor de lixo (2); operador de máquinas (2); gari/varredor (27); auxiliar de atividades esportivas (3); coveiro (1); cuidadora (9); agente de controle de endemias – ACE (5); assistente social (3); supervisor (1); psicólogo (2) e visitadoras (2).

As inscrições serão presenciais e estarão abertas até esta sexta-feira (1°), no prédio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na Avenida Joaquim Maneco nº 01, Centro de Serranópolis.

A seleção será feita por meio de análise de títulos para todos os cargos, com entrevista adicional apenas para os cargos de psicólogo, assistente social e supervisor.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Prefeitura.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

