Cobrança de estacionamento no Estádio Jonas Duarte e Ginásio Newton de Faria começa a ser discutida

Segundo a Secretaria de Esportes, o valor a ser cobrado ainda não foi definido, mas seria simbólico

Samuel Leão - 29 de julho de 2025

Fachada do Estádio Jonas Duarte. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis estuda cobrar estacionamento no Estádio Jonas Duarte e no Ginásio Internacional Newton de Faria. A ideia faz parte da criação do Fundo Municipal do Esporte, que busca garantir verba exclusiva para fomentar atividades esportivas na cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, o valor a ser cobrado ainda não foi definido, mas seria simbólico. Todo o recurso arrecadado será gerenciado pelo Conselho Municipal de Desporto e destinado diretamente ao apoio de atletas e projetos esportivos locais.

A proposta, no entanto, divide opiniões. Enquanto alguns moradores veem a iniciativa como forma de fortalecer o esporte com recursos próprios, outros criticam a possibilidade de mais um custo no bolso da população.

O projeto do fundo deve avançar sem grandes resistências na Câmara Municipal, mas a taxa de estacionamento ainda enfrenta resistência.

A Administração Municipal cogita inicialmente fazer a gestão do sistema por conta própria, com possibilidade futura de terceirização, de modo que o serviço passaria a ser gerido por uma empresa.