Cores de roupas que podem bloquear a abundância, segundo o Feng Shui

Algumas tonalidades, por mais sofisticadas ou neutras que pareçam, podem carregar uma energia de estagnação ou bloqueio

Gabriella Licia - 29 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Letícia Costa)

Você já ouviu falar que as cores que usamos influenciam diretamente a nossa energia? No Feng Shui, essa ideia é levada a sério.

A prática milenar chinesa busca o equilíbrio entre os ambientes e os fluxos de energia, e isso inclui também aquilo que vestimos. No armário, certas cores podem favorecer prosperidade, enquanto outras tendem a dificultar o caminho financeiro se usadas em excesso.

Ao escolher os tons das roupas, especialmente em momentos decisivos como entrevistas de emprego, reuniões importantes ou fases de mudanças, é importante entender o que cada cor representa dentro dessa filosofia.

Veja abaixo quais cores devem ser usadas com mais cautela se você busca atrair abundância:

Preto em excesso

Símbolo de elegância e sobriedade, mas no Feng Shui está ligado à ausência de luz e energia parada. Usado com frequência e sem equilíbrio, pode drenar vitalidade e limitar a fluidez financeira. Combinar com toques de dourado, vermelho ou prata ajuda a neutralizar esse efeito.

Cinza escuro

Embora discreto e moderno, o tom mais carregado do cinza pode trazer uma sensação de apatia, desacelerando projetos e diminuindo a motivação para o crescimento material.

Branco total

Transmite limpeza e pureza, mas quando usado de forma predominante pode passar uma imagem de vazio e frieza, o que dificulta a abertura para receber novas possibilidades e ganhos.

Marrom escuro

Ligado à solidez, mas se presente em excesso, pode frear avanços e manter a energia em um estado de estagnação, limitando oportunidades de expansão e mudança.

Verde oliva apagado

Embora o verde seja uma cor ligada à renovação, suas versões mais opacas e acinzentadas podem provocar sensação de cansaço e retração, dificultando a movimentação energética necessária para atrair crescimento e fartura.

Por outro lado, algumas cores são grandes aliadas quando o objetivo é abrir caminhos para prosperidade e atrair boa sorte no campo financeiro.

Veja quais são as mais recomendadas:

Dourado e prateado

Remetem ao brilho, prestígio e poder. São tonalidades associadas à riqueza em várias culturas, e carregam uma vibração expansiva que favorece conquistas e reconhecimento.

Vermelho

Cor vibrante que simboliza proteção, coragem e ação. No Feng Shui, é usada para ativar energias e desbloquear caminhos, especialmente na área do sucesso e do dinheiro.

Verde vivo

Estimula renovação e crescimento contínuo. Diferente dos tons opacos, o verde mais vibrante favorece a entrada de novas oportunidades e dinamismo nos projetos pessoais.

Amarelo e laranja

Cores solares, ligadas à criatividade, alegria e entusiasmo. Ativam a mente, favorecem boas ideias e mantêm a energia em movimento, o que contribui diretamente para a abundância.

Se você sente que a vida financeira anda travada, a crença Feng Shui aponta que, talvez, seja hora de olhar com mais atenção para as cores que você tem usado no dia a dia. Um simples ajuste no guarda-roupa pode ser o primeiro passo para destravar sua relação com a prosperidade.

