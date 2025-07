Morango do amor inaugura “segunda Páscoa do ano” e confeiteiras de Anápolis surgem até com “filhos” do doce

Procura pelo item virou de cabeça para baixo o planejamento do setor de confeitaria e docerias, que estão trabalhando a todo vapor para atender a demanda

Davi Galvão - 29 de julho de 2025

Morango do amor de maracujá. (Foto: @pedacosdeamormarcelacamila)

Em pleno mês de julho, a Páscoa resolveu dar as caras novamente e movimentar toda a indústria da confeitaria. E isso tem nome, motivo, cor e sabor. A esta altura do campeonato, a febre do morango do amor já é uma realidade entre lojistas que precisam atender a uma demanda repentina e crescente e, em Anápolis, não é diferente.

Em entrevista ao Portal 6, a gerente da Doce Delícia, Aline Silva, comentou que até duas semanas atrás, o doce sequer fazia parte do catálogo da loja. Porém, a procura foi tão expressiva que a loja não apenas passou a produzir a quitanda, como ela tem virado o carro-chefe do negócio.

“Se vinham 30 pessoas aqui, 29 vinham atrás do tal morango, até que a gente viu que era uma necessidade para acompanhar o mercado”, contou.

A produção, que começou com 50 doces por dia e apenas uma funcionária encarregada do ofício escalou rapidamente. Atualmente, o número já escalou expressivamente, com 420 unidades feitas apenas no último sábado (26) e quatro colaboradoras na linha de montagem.

Por lá, cada unidade está saindo a R$ 15 e a loja estará aceitando encomendas a partir de um número mínimo de pedidos.

Inovar é a alma do negócio

A empresária e confeiteira Marcela Camila, proprietária da Pedaços de Amor (@pedacosdeamormarcelacamila), também em Anápolis, contou que a produção dos doces também vem seguindo em ritmo acelerado e, para poder competir no mercado, lançou mão de liberdades criativas na hora da confecção.

Isso porque o “simples” morango com o recheio a base de leite condensado, evoluiu para atender os gostos e anseios mais variados da clientela, contando com opções que incluem nutella, doce de leite, pistache e até mesmo maracujá, substituindo o tradicional vermelho por tons não usuais. São os “filhos” do morango do amor, em uma família que só tem a crescer.

“A gente tem um grupo de confeiteiras, de todo o país, e ficávamos discutindo esses novos sabores. Claro que o tradicional ainda é o carro-chefe, mas essas novas ideias também são um atrativo, especialmente pela curiosidade”, comentou.

Em uma produção média de 300 doces por dia, os valores flutuam entre R$ 13 a R$ 16 dependendo do modelo e ela revelou que, apenas nesta última semana, já bateu o recorde de vendas tanto do Natal quanto da Páscoa.

