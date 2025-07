Em menos de 24h, confeitaria de Anápolis vende mais de 1.300 unidades do Morango do Amor

Proprietário explicou ao Portal 6 que item já faz parte do cardápio há três anos, mas nunca foi tão vendido como nesta semana

Natália Sezil - 24 de julho de 2025

Confeitaria se dedicou à produção do morango do amor. (Foto: Divulgação/Doce Paladar)

Em meio à febre do morango do amor, uma confeitaria de Anápolis parece ter se destacado com um número exorbitante de unidades vendidas em um único dia: a Doce Paladar.

Com sete unidades, distribuídas entre a cidade natal e Goiânia, o comércio atingiu o que o proprietário da rede, Gabriel Rebelo, avaliou como o “teto da produção”.

Foram 1.300 unidades só do doce, além de 600 unidades de outros itens do cardápio que também continham morango. Gabriel explicou ao Portal 6 que, apesar da surpresa, a confeitaria já tinha se planejado para ter tantas frutas em estoque.

Isso porque, nessa época do ano, a Doce Paladar costuma realizar o Festival do Morango. “Já são oito anos com essa tradição. Realizamos nesse mês por dois motivos. Primeiro por conta da época de colheita, e segundo porque temos uma queda nas vendas em julho”, explicou.

“São tortas, torteletes, vários itens… mas esse ano precisamos realocar toda a equipe para produzir os morangos do amor. Dobramos a quantidade de funcionários produzindo só esse doce”.

O empresário detalhou que, com isso, foram quatro pessoas em Goiânia e oito pessoas em Anápolis exclusivamente dedicadas à guloseima – que precisava de atenção total.

“O morango do amor tem várias etapas muito delicadas. Se errar o ponto do caramelo, por exemplo, já não funciona. Então tiveram que se atentar aos detalhes”, contou.

Item já fazia parte do cardápio

Embora o doce tenha atingido o ápice do sucesso esta semana, após viralizar na internet, Gabriel compartilhou que o item já fazia parte do cardápio.

“Começamos a incluir esse produto há três anos, mas não viralizou na época. E a receita sempre foi igual. Não acreditávamos que fosse ficar tão popular”.

Diante da alta demanda, a dica que ele deixa para quem quer provar a guloseima é encomendar com antecedência. “O festival acaba no sábado, e já estamos no limite da nossa produção, então quem quiser comprar no sábado já precisa reservar na sexta-feira”, avisou.

