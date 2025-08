Como reconhecer uma pessoa “sonsa”, segundo a psicologia

Existem estudos que oferecem ferramentas práticas para identificar essas atitudes e comportamentos

Pedro Ribeiro - 03 de agosto de 2025

Saber identificar uma pessoa sonsa pode fazer toda a diferença nos seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais.

Afinal, quem nunca lidou com alguém que parece simpático, mas está sempre escapando de conversas diretas, nunca se compromete e ainda deixa aquele clima de dúvida no ar?

Segundo a psicologia, esse tipo de comportamento tem sinais claros. E entender esses sinais pode te ajudar a tomar decisões mais seguras no dia a dia.

Uma pessoa sonsa não é simplesmente tímida ou discreta. Ela usa da ambiguidade como estratégia.

Foge de respostas claras, adota um jeito vago de falar e, muitas vezes, tem gestos que não combinam com o que está dizendo.

Parece inofensiva, mas pode estar manipulando situações de forma sutil.

Linguagem corporal inconsistente

Um dos principais sinais de uma pessoa sonsa é o corpo dizendo uma coisa e a boca, outra. A psicologia mostra que gestos incompatíveis com a fala podem indicar incoerência. Por exemplo, alguém diz estar tranquilo, mas tem mãos agitadas ou evita contato visual. Mudanças repentinas de postura quando confrontado também são suspeitas. Um sorriso forçado, olhos que desviam, ombros encolhidos – tudo isso pode revelar mais do que as palavras. Fique atento. O corpo quase sempre entrega.

Evasivas e falta de clareza nas respostas

Outro traço típico é a dificuldade em responder de forma direta. A pessoa sonsa tende a usar expressões vagas como “pode ser”, “acho que” ou “talvez” para fugir de posicionamentos claros. E mais: quando pressionada, muda de opinião com facilidade ou dá voltas nas explicações. Isso não é indecisão inocente. Muitas vezes, é uma maneira de se esquivar de responsabilidade ou manipular a situação sem parecer culpada. É aí que mora o perigo.

O poder das palavras vagas

Pessoas sonsas sabem usar a linguagem ambígua a seu favor. Em vez de dizer “sim” ou “não”, preferem manter tudo em aberto. Isso impede que você cobre ou confronte com base em algo concreto. Além disso, justificativas exageradas ou contraditórias surgem com frequência. Essa confusão proposital serve para manter o controle sobre a conversa, jogando a dúvida para o outro. Se você já saiu de uma conversa sentindo que ouviu tudo e nada ao mesmo tempo, talvez tenha falado com uma pessoa sonsa.

Pessoa sonsa ou apenas tímida?

É comum confundir sonsice com timidez, mas há uma diferença importante. A pessoa tímida hesita por insegurança. A pessoa sonsa hesita por estratégia. Uma é retraída por natureza, a outra por conveniência. A diferença está no padrão e no contexto. Se alguém evita se expor sempre, em qualquer situação, pode ser timidez. Mas se escolhe cuidadosamente quando se omitir ou se esquivar, fique alerta: pode ser sonsice.

Como usar esse conhecimento no seu dia a dia

Saber reconhecer uma pessoa sonsa não é sobre julgar os outros, mas se proteger. No trabalho, isso pode evitar manipulações sutis e decisões baseadas em falsas intenções. Na vida pessoal, ajuda a manter relações mais transparentes. Então, o que fazer?

Observe o comportamento não-verbal.

Preste atenção às palavras vagas.

Questione respostas imprecisas.

Evite cair em jogos de ambiguidade.

A psicologia oferece ferramentas práticas para identificar essas atitudes. E o mais importante: quanto mais consciente você for desses sinais, mais preparado estará para se posicionar com clareza e segurança.

Lembre-se: você não precisa se tornar um especialista. Só precisa prestar atenção aos detalhes que muitos ignoram. Porque, no fim, quem percebe uma pessoa sonsa antes, evita muitos problemas depois.

