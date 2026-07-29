A psicologia afirma que uma infância difícil pode deixar estas 6 marcas na vida de um adulto

Experiências adversas na infância podem influenciar vínculos, reações e cobranças internas, mas não determinam o futuro

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A vida adulta não começa em uma página em branco. Experiências de abandono, violência, negligência, ou instabilidades vividas na infância podem influenciar a forma como uma pessoa lida com emoções, relacionamentos e situações de estresse.

1. Resiliência acima da média

Enfrentar problemas desde cedo pode desenvolver persistência e capacidade de adaptação. Por outro lado, a pessoa pode acreditar que precisa suportar tudo sozinha, mesmo quando está exausta.

2. Independência precoce

Crianças que precisam assumir responsabilidades antes da hora podem se tornar adultos autônomos e habilidosos para resolver problemas. A dificuldade costuma aparecer na hora de pedir ajudar ou confiar tarefas de alguém.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

3. Estado constante

Ambiente imprevisíveis podem ensinar o cérebro a observar mudanças de humor, conflitos e possíveis ameaças. Na vida adulta, essa vigilância pode provocar ansiedade, tensão e cansaço mental.

4. Sensibilidade emocional

Perceber expressões, silêncios e tons de voz pode ter sido uma estratégia de proteção durante a infância. Mais tarde, essa habilidade favorece a leitura das emoções, mas também pode causar sobrecarga.

5. Empatia profunda

A experiência com o sofrimento pode aumentar a capacidade de reconhecer a dor do outro. Contudo, algumas pessoas passam a assumir problemas alheios e deixam as próprias necessidades em segundo plano.

6. Tendência ao perfeccionismo

Quando o ambiente era caótico, acertar tudo podia parecer uma maneira de evitar críticas ou recuperar algum controle. Na vida adulta, isso pode resultar em dedicação, mas também em autocobrança e medo de falhar.

Estudos sobre experiências adversas na infância indicam que esses efeitos não são inevitáveis. Relações seguras, redes de apoio e acompanhamento psicológico podem ajudar a desenvolver respostas mais saudáveis e construir novas trajetórias.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!