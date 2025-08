Maracujá e ninho com nutella: confeiteira de Goiânia produz novas versões do morango do amor

Profissional revelou que quer expandir ainda mais o cardápio, com os próximos sabores já passando por testes

Natália Sezil - 04 de agosto de 2025

Lá do Céu Confeitaria passou a produzir o morango do amor nos sabores maracujá e ninho com nutella. (Foto: Arquivo pessoal)

Graduada em Gastronomia e confeiteira desde 2014, uma empresária de Goiânia tentou inovar no morango do amor e conseguiu: produziu duas versões novas do doce – uma delas com maracujá e a outra com ninho e nutella.

Polianna Dias, proprietária da Lá do Céu Confeitaria, contou ao Portal 6 que já trabalhava com o modelo original da guloseima antes mesmo da febre instaurada pelo TikTok. Para ela, tudo começou como um desafio.

“A primeira vez que eu fiz um morango do amor foi no ano passado. Uma cliente me mostrou e perguntou: ‘aceita o desafio?’. Testei e deu certo”, revelou.

Com o item já no cardápio, não foi difícil que os consumidores se lembrassem dela ao assistir os vídeos da nova “trend”.

A empresária relatou que foram diversas as vezes em que a marcaram em publicações dizendo que a confeitaria dela já tinha esse produto.

“Com isso, fidelizei novos clientes. E estou sempre testando coisas novas”, disse. Quando surgiu a ideia de misturar o morango com um creme de maracujá, a primeira reação foi duvidar da combinação.

“Eu tinha dúvida se funcionaria, então resolvi testar. Fiz e ficaram muito bem juntos, com um sabor mais tropical”. Foram nove dias de sucesso até que ela produzisse outra novidade.

Desta vez, surgiu o morango do amor com creme de ninho e nutella. O primeiro teste foi realizado nesta quinta-feira (31), mas a expectativa de vendas é boa.

Polianna compartilhou que ainda tem mais planos pela frente. O objetivo da confeiteira é fazer com que cada vez mais pessoas provem do doce, sem ficar de fora da tendência.

Expectativas para o futuro

Para a empresária, que tem mais de uma década no mercado da doçaria, o “boom” do morango do amor se compara com o surto do bolo no pote.

A previsão de Polianna é que a nova guloseima enfrente um sucesso cíclico, ou seja: volte a encher as prateleiras aproximadamente na época das festas juninas.

Por enquanto, o impacto deixado é significativo. “Tenho clientes que compram de todos os sabores, provando sempre que sai um novo. E tem quem compre várias unidades, para presentear os funcionários ou entregar como lembrancinha de festa de aniversário“, explicou.

