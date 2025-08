Câmera registrou caminhão passando por cima de motociclista entre Goiás e Tocantins

Motorista disse que buzinou para avisar, mas o motociclista teria se movido para direção errada

Da Redação - 05 de agosto de 2025

Câmera registrou o momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um acidente fatal na GO-164 foi registrado por câmeras de segurança nesta segunda-feira (04).

O motociclista Joel Lopes Cabral, de 65 anos, morreu após ser atingido por um caminhão no km 820 da rodovia, entre São Miguel do Araguaia e a divisa com Tocantins.

O acidente aconteceu por volta das 9h37. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão, de 40 anos, estava fazendo uma ultrapassagem quando atingiu a motocicleta Honda Bros.

O caminhoneiro disse que buzinou para avisar, mas o motociclista se moveu para o meio da pista.

As imagens das câmeras de segurança obtidas pelo Portal 6 mostram toda a sequência do acidente.

O vídeo confirma que o caminhão estava ultrapassando no momento da batida. Porém, a distância da câmera não permite ver todos os detalhes do que aconteceu.

Joel Cabral caiu da moto e foi atropelado pelo caminhão. O Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas a vítima já estava morta. Ele teve ferimentos graves na cabeça.

O motorista do caminhão ficou no local e ajudou no socorro. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para álcool. O homem colaborou com a polícia durante todo o atendimento.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio culposo e o caminhoneiro foi liberado após prestar depoimento.

Uma investigação mais detalhada, porém, tentará determinar a responsabilidade do profissional.

Já o corpo de Joel Lopes Cabral foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região para fins de necropsia.

