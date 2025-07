Motorista que invadiu Flamboyant Shopping disse que queria “passear de carro”, diz PC

Agora, Gilberto Ribeiro Gonçalves deve responder por pelo menos quatro crimes

Thiago Alonso - 22 de julho de 2025

Homem invadiu Flamboyant Shopping. (Foto: Divulgação/PC)

Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, estava em surto psicótico e decidiu “ir passear de carro” ao invadir o Flamboyant Shopping, nesta segunda-feira (21), apontou a Polícia Civil (PC).

Segundo o delegado Rilmo Braga, titular da Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão, responsável pelo inquérito, o próprio advogado do homem — que também é irmão dele — o representou na delegacia.

De acordo com a defesa, o suspeito é diagnosticado com esquizofrenia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e bipolaridade, mas estava sem tomar os medicamentos e por isso sofreu um surto psicótico.

Câmeras de segurança registraram quando ele adentrou ao shopping com o carro, por volta das 20h30, pela entrada do Garden — próximo ao Empório Piquiras.

Já na parte interna, Gilberto transitou por cerca de 50 metros, danificando estruturas e passando por um quiosque. Dois funcionários precisaram pular para não serem atingidos.

Durante todo o trajeto, um policial militar que estava de folga correu atrás do carro, dando voz de parada para o homem, que diversas vezes desobedeceu, vindo a parar somente quando bateu em uma pilastra.

Capturado

Com ajuda dos seguranças do Flamboyant Shopping, ele foi capturado e detido até a chegada da Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço menos de 5 minutos depois.

Conversando com policiais, Gilberto — que apresentava nervosismo e tremia muito — contou tranquilamente que havia ido ao centro comercial para “passear” e por isso adentrou ao local de carro.

Ele também negou ter utilizado substâncias ou ter consumido bebida alcoólica — fato confirmado pelo teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool. Junto a ele, também foi encontrada uma faca, que o próprio disse “não saber” em que usaria.

Já na delegacia e sob presença do advogado, o homem permaneceu em silêncio durante o interrogatório formal. Apesar disso, ele foi autuado pelos delitos de causar perigo para a vida, dano qualificado e infração de trânsito por velocidade.

A Polícia Civil (PC) também estuda adicionar ao inquérito o crime de tentativa de homicídio, por tentar atropelar os funcionários do quiosque do Flamboyant Shopping, além de analisar a sanidade mental dele.

Gilberto Ribeiro Gonçalves passará por uma audiência na tarde desta terça-feira (22), que deve determinar se ele continuará preso ou não.

