Como limpar a tábua de madeira do jeito certo e seguro

Ruan Monyel - 05 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/EuDebra)

A tábua de madeira é um dos utensílios mais usados na cozinha, seja para cortar carnes, legumes ou pães, além de ser um ótimo objeto de decoração.

No entanto, diferente das tábuas de plástico ou vidro, a madeira é porosa e pode absorver líquidos e restos de alimentos com mais facilidade.

Isso significa que, se não for higienizada corretamente, o utensílio pode se tornar um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, representando riscos à saúde.

Por isso, é essencial saber como limpá-la do jeito certo e seguro, garantindo tanto a durabilidade do utensílio quanto a segurança alimentar.

O erro mais comum que muitas pessoas cometem é lavar a tábua de madeira da mesma forma que outros utensílios, utilizando apenas água e detergente.

Embora essa prática remova a sujeira superficial, não é suficiente para eliminar resíduos mais profundos.

Além disso, deixar a tábua de molho em água ou exposta à umidade por muito tempo pode danificar a madeira, fazendo com que ela rache ou deforme.

O primeiro passo é lavar a tábua logo após o uso, evitando que resíduos de alimentos fiquem impregnados.

Use uma esponja macia com detergente neutro e enxágue rapidamente em água corrente. Em seguida, para desinfetar, uma mistura de vinagre branco com água é bastante eficaz.

Basta borrifar sobre a superfície, deixar agir por alguns minutos e secar bem com um pano limpo, afinal, vinagre ajuda a eliminar bactérias e neutralizar odores, sem agredir a madeira.

Outra dica importante é a utilização de sal grosso e limão para uma limpeza mais profunda. Polvilhe o sal sobre a superfície da tábua e esfregue com meio limão.

Essa técnica ajuda a remover manchas e resíduos impregnados, além de devolver o aspecto natural da madeira. Depois, enxágue levemente e seque imediatamente.

Para conservar a tábua por mais tempo, é fundamental mantê-la sempre seca e de tempos em tempos, você também pode aplicar uma camada fina de óleo mineral, que protege a madeira e evita o ressecamento.

Com esses cuidados simples, sua tábua de madeira ficará sempre limpa, segura e pronta para o uso.

