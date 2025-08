Truque simples para acalmar a ansiedade em segundos

Método é indicado por terapeutas como alternativa emergencial no pico da ansiedade

Magno Oliver - 06 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kelvin Valerio)

Atire a primeira crise física e mental quem nunca sofreu com um pico de ansiedade agindo no corpo, não é mesmo? A ansiedade é uma das condições emocionais mais comuns do século XXI.

Assim, estima-se que mais de 18 milhões de brasileiros convivam com algum tipo de transtorno ansioso, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ciência explica que a ansiedade é uma resposta automática do corpo a situações percebidas como ameaçadoras em nossa mente. Essa reação ativa o chamado “modo de luta ou modo de fuga”, uma espécie de mecanismo de defesa que prepara o corpo para reagir rapidamente.

Truque simples para acalmar a ansiedade em segundos

Em uma crise, os médicos explicam que o coração acelera, os músculos tensionam, a respiração se torna curta e rápida, e o cérebro libera hormônios como cortisol e adrenalina.

No entanto, um truque simples e acessível vem ganhando espaço como uma técnica rápida de alívio: aplicar um cubo de gelo na nuca. É o que explicou Alicia McDonald, terapeuta especializada nesse tipo de situação, em entrevista ao jornal O Globo.

O poder do frio

“Quando se está tendo um ataque de pânico, é preciso segurar um cubinho de gelo nas mãos ou esfregá-lo na nuca. A sensação de frio é muito eficaz para acabar com o ataque, pois promove a estimulação do nervo vago, o que, por sua vez, faz com que o corpo inicie o processo de relaxamento” explica a especialista.

De acordo com a Universidade Estadual da Flórida, essas crises de angústia não são nada incomuns, já que, em algum momento da vida, muitas pessoas as experimentam. O estudo explica que elas são mais comuns em mulheres do que em homens.

Apesar de alguns remédios naturais ajudarem a acalmar um ataque de ansiedade e estresse, o truque do gelo na nuca é extremamente benéfico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!