Foragido é preso em Aparecida de Goiânia com carro e motores furtados após tentar enganar PM com nome falso

Suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes e irá responder pelos delitos

Augusto Araújo - 08 de agosto de 2025

Jovem foi flagrado cometendo série de delitos. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem, de 25 anos, foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia, após os militares perceberam uma série de irregularidades.

O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (07), no Setor Garavelo. O suspeito foi localizado dirigindo um GM Celta, de cor cinza, com registro de furto no dia 20 de julho, em Goiânia.

Durante a abordagem, o motorista apresentou um nome falso. Porém, os militares conseguiram identificá-lo ainda no local.

Assim, eles perceberam que havia um mandado de prisão contra o jovem, expedido em 14 de maio deste ano, pela prática do crime porte ilegal de arma de fogo.

Além disso, no interior do carro, foram encontrados cinco motores de betoneiras que foram furtados.

Dessa forma, o jovem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. Agora, ele foi indiciado pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade.

Por fim, o veículo recuperado permanece à disposição do proprietário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!