Bairros de Aparecida de Goiânia que sofreram verdadeira transformação nos últimos anos

Cidade tem crescimento exponencialmente, impulsionando também a infraestrutura de bairros da região

Thiago Alonso - 15 de julho de 2025

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Jhonney Macena/ Secom)

Com 103 anos de história, Aparecida de Goiânia se tornou a segunda maior cidade de Goiás, sendo também a maior do Centro-Oeste fora as capitais. Tantos feitos, não à toa, se reverberaram na infraestrutura do município, que passou por uma verdadeira transformação, especialmente nos bairros.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a localidade vem crescendo acima até mesmo da capital, principalmente quando comparado ao Censo de 2010. Para se ter ideia, de 2010 a 2022, Goiânia cresceu 10,39%, enquanto Aparecida de Goiânia cresceu 15,78%.

Não somente os dados concretizam isso, como também especialistas, que veem nos números o reflexo de um crescimento real, como afirmou o CEO da Urbaniza.BR, Rodrigo Lima.

Para ele, muitos bairros que antes não tiveram grande apresso, acabam por se tornar uma opção conforme a cidade avança, valorizando todos os arredores.

“É natural de todo novo bairro. Mas, quando uma cidade possui uma base de crescimento forte, eles tendem a valorizar, especialmente se nasceu de um projeto planejado e com as devidas aprovações legais”, explicou o profissional.