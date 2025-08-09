Esse é o melhor jeito de preparar o seu macarrão (fazendo assim vai economizar gás)

Existe um método pouco conhecido, mas extremamente eficaz, para preparar o macarrão sem gastar muito gás

09 de agosto de 2025

Preparar um macarrão delicioso pode parecer uma tarefa simples, mas a forma como você cozinha a massa pode fazer toda a diferença.

Quem não gosta de economizar gás, não é mesmo? E para isso, encontrar alternativas mais eficientes e sustentáveis na cozinha é essencial.

A boa notícia é que existe um método pouco conhecido, mas extremamente eficaz, para preparar o macarrão de forma perfeita e ainda reduzir o consumo de gás.

A técnica consiste em usar o próprio calor da água fervente para cozinhar o macarrão, dispensando a necessidade de manter a chama acesa.

Isso quer dizer que você pode desligar o fogo logo no início da preparação e ainda assim obter uma massa cozida no ponto certo.

O segredo está em saber exatamente quando desligar o fogo e como manter o calor necessário para o cozimento completo.

Funciona assim: você começa aquecendo a água normalmente, utilizando cerca de 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão.

Quando a água estiver fervendo, adicione o sal e em seguida coloque a massa. Mexa bem para soltar os fios ou os pedaços e, depois de dois minutos com o fogo ligado, desligue completamente o fogão.

E então, tampe a panela com uma tampa bem vedada e deixe o macarrão repousar por cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, o calor retido na água continuará cozinhando a massa de forma lenta e uniforme.

O resultado é um macarrão no ponto ideal, com textura firme e sem grudar, além da vantagem de usar muito menos gás.

Esse truque é especialmente útil para quem prepara macarrão com frequência ou cozinha grandes quantidades, pois representa uma economia considerável ao longo do mês.

Além disso, o método é extremamente prático e permite que você aproveite esse tempo para adiantar o molho ou organizar a cozinha.

Simples, eficiente e econômico, esse truque é ideal para quem busca praticidade e quer fazer escolhas mais inteligentes na cozinha. Veja o vídeo:

