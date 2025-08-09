Esse é o melhor jeito de preparar o seu macarrão (fazendo assim vai economizar gás)
Existe um método pouco conhecido, mas extremamente eficaz, para preparar o macarrão sem gastar muito gás
Preparar um macarrão delicioso pode parecer uma tarefa simples, mas a forma como você cozinha a massa pode fazer toda a diferença.
Quem não gosta de economizar gás, não é mesmo? E para isso, encontrar alternativas mais eficientes e sustentáveis na cozinha é essencial.
A boa notícia é que existe um método pouco conhecido, mas extremamente eficaz, para preparar o macarrão de forma perfeita e ainda reduzir o consumo de gás.
A técnica consiste em usar o próprio calor da água fervente para cozinhar o macarrão, dispensando a necessidade de manter a chama acesa.
Isso quer dizer que você pode desligar o fogo logo no início da preparação e ainda assim obter uma massa cozida no ponto certo.
O segredo está em saber exatamente quando desligar o fogo e como manter o calor necessário para o cozimento completo.
Funciona assim: você começa aquecendo a água normalmente, utilizando cerca de 1 litro de água para cada 100 gramas de macarrão.
Quando a água estiver fervendo, adicione o sal e em seguida coloque a massa. Mexa bem para soltar os fios ou os pedaços e, depois de dois minutos com o fogo ligado, desligue completamente o fogão.
E então, tampe a panela com uma tampa bem vedada e deixe o macarrão repousar por cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, o calor retido na água continuará cozinhando a massa de forma lenta e uniforme.
O resultado é um macarrão no ponto ideal, com textura firme e sem grudar, além da vantagem de usar muito menos gás.
Esse truque é especialmente útil para quem prepara macarrão com frequência ou cozinha grandes quantidades, pois representa uma economia considerável ao longo do mês.
Além disso, o método é extremamente prático e permite que você aproveite esse tempo para adiantar o molho ou organizar a cozinha.
Simples, eficiente e econômico, esse truque é ideal para quem busca praticidade e quer fazer escolhas mais inteligentes na cozinha. Veja o vídeo:
