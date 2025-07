6 dicas práticas para economizar gás de cozinha

Desde o uso correto de panelas até a manutenção dos equipamentos, hábitos simples fazem toda a diferença

Ruan Monyel - 22 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cozinhando com Cabeça)

Com a alta dos preços, economizar gás de cozinha tem se tornado uma prioridade em muitos lares brasileiros.

Mesmo sem abrir mão de refeições caseiras e bem preparadas, é possível reduzir significativamente o consumo de gás adotando hábitos simples e eficazes na rotina da cozinha.

Desde o uso correto de panelas até a manutenção dos equipamentos, cada detalhe conta quando o objetivo é poupar. Veja algumas dicas que podem fazer a diferença no seu bolso.

6 dicas práticas para economizar gás de cozinha

1. Mantenha botijão e mangueiras em bom estado

Um dos principais cuidados para evitar desperdícios é garantir que o botijão de gás e suas conexões estejam em perfeitas condições.

Por isso, é importante sempre verificar se há sinais de deterioração nas mangueiras e usar o teste com água e sabão para identificar possíveis vazamentos: se surgirem bolhas, é sinal de que há fuga.

2. Use panelas de pressão com mais frequência

A panela de pressão é uma grande aliada na economia de gás, afinal, por cozinhar os alimentos mais rapidamente, ela reduz o tempo de uso do fogão.

Carnes mais duras, grãos como feijão, lentilha e grão-de-bico, além de raízes como mandioca, podem ser preparados em menos tempo e com maior eficiência.

3. Tampe as panelas

Cozinhar com as panelas tampadas faz toda a diferença, pois esse detalhe ajuda a concentrar o calor e o vapor no interior da panela, o que acelera o cozimento dos alimentos.

Isso significa que você poderá usar o fogo por menos tempo, o que, a longo prazo, representa uma boa economia de gás.

4. Cozinhe pedaços menores

Cortar carnes, vegetais e outros ingredientes em pedaços menores não só facilita o cozimento como garante uma cocção mais rápida e uniforme.

Dessa forma, o tempo no fogo é reduzido e você ainda obtém um resultado mais saboroso e bem cozido.

5. Evite abrir o forno

Sempre que você abre o forno durante o preparo de uma receita, uma parte significativa do calor interno se perde, obrigando o equipamento a trabalhar mais para recuperar a temperatura ideal.

Isso resulta em maior consumo de gás, por isso, é recomendável usar a luz interna e o visor do forno para acompanhar o processo,

6. Limpe o fogão com frequência

Por fim, com o tempo, é comum que resíduos de gordura e alimentos obstruam os queimadores do fogão, comprometendo a eficiência da chama.

Quando a chama está amarelada ou alaranjada, isso indica que a queima do gás está incompleta — ou seja, está sendo desperdiçado. Assim, faça a limpeza e manutenção regular do equipamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!