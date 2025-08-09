Truque para tirar mancha de desodorante de qualquer tipo de roupa

Com ações e ingredientes simples, é possível remover manchas pesadas de praticamente qualquer tipo de roupa

Magno Oliver - 09 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O desodorante virou item indispensável da rotina diária, não é mesmo? É impossível viver sem ele hoje em dia.

No entanto, a mistura entre o produto e o suor frequente nas axilas deixa manchas nas roupas, especialmente na parte inferior das peças.

Assim, atire o primeiro suvaco cheiroso quem nunca passou pelo problema de manchas de desodorante na roupa, não é verdade?

Para te ajudar, um truque muito bom viralizou nas redes sociais e bombou na internet.

Truque para tirar mancha de desodorante de qualquer tipo de roupa

O desodorante contêm sais de alumínio, que interagem quimicamente com o suor e criam manchas amareladas em tecidos claros ou marcas esbranquiçadas em tecidos escuros.

A ação afeta principalmente tecidos como algodão, seda e poliéster, que são considerados os mais suscetíveis. Assim, o tempo faz com que essas manchas se encrustem nas fibras e compliquem ainda mais o processo de remoção.

Um tutorial bombado no TikTok trouxe uma dica que bombou na web e virou o queridinho dos internautas para remover de vez o sinal impregnado no tecido pelo uso do produto.

O vídeo ensina a usar Cif, água quente e esfregar com uma esponjinha tanto de um lado, quanto do outro.

Em seguida, você esfrega do lado de dentro, faz o mesmo do lado de fora e deixa de molho de um dia para o outro.

Outra dica de especialistas é que quanto antes você agir na região da mancha, melhor. Lave ou pelo menos umedeça imediatamente a área manchada. Evite reaproveitar peças já suadas e não passe o ferro de passar nelas antes da remoção total.

Isso porque o calor do ferro fixa a mancha na fibra do tecido, dificultando ainda mais a remoção.

