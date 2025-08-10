Moradora de Aparecida de Goiânia se vinga de dona da casa ao receber aviso

Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte

Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte após moradora destruir imóvel em Aparecida de Goiânia.
Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte após moradora destruir imóvel em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Como forma de demonstrar revolta diante de um pedido de despejo, uma inquilina, de 40 anos, decidiu expressar o descontentamento na prática, danificando todo o imóvel. O caso aconteceu no sábado (09), em Aparecida de Goiânia.

Em depoimento, a dona do local, de 43 anos, informou que a mulher residia na propriedade, mas que, nos últimos três meses, não teria efetuado o pagamento do aluguel, da água e da energia.

Devido à situação, ela solicitou que a inquilina desocupasse o imóvel, o que, inicialmente, teria sido acatado. No entanto, antes de se “despedir”, a situação tomou outro rumo.

Isso porque a mulher quebrou todos os vidros da casa (de portas e janelas), derramou tinta sobre a cerâmica e ainda danificou as portas de madeira.

Imagens registradas mostram um cenário de completa destruição, com janelas quebradas e diversos pedaços de vidro espalhados pelo chão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Veja imagens: 

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

