Moradora de Aparecida de Goiânia se vinga de dona da casa ao receber aviso
Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte
Como forma de demonstrar revolta diante de um pedido de despejo, uma inquilina, de 40 anos, decidiu expressar o descontentamento na prática, danificando todo o imóvel. O caso aconteceu no sábado (09), em Aparecida de Goiânia.
Em depoimento, a dona do local, de 43 anos, informou que a mulher residia na propriedade, mas que, nos últimos três meses, não teria efetuado o pagamento do aluguel, da água e da energia.
Devido à situação, ela solicitou que a inquilina desocupasse o imóvel, o que, inicialmente, teria sido acatado. No entanto, antes de se “despedir”, a situação tomou outro rumo.
Isso porque a mulher quebrou todos os vidros da casa (de portas e janelas), derramou tinta sobre a cerâmica e ainda danificou as portas de madeira.
Imagens registradas mostram um cenário de completa destruição, com janelas quebradas e diversos pedaços de vidro espalhados pelo chão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.
Veja imagens:
