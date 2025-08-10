Moradora de Aparecida de Goiânia se vinga de dona da casa ao receber aviso

Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

Imagens mostram que os rastros de destruição ficaram por toda parte após moradora destruir imóvel em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Como forma de demonstrar revolta diante de um pedido de despejo, uma inquilina, de 40 anos, decidiu expressar o descontentamento na prática, danificando todo o imóvel. O caso aconteceu no sábado (09), em Aparecida de Goiânia.

Em depoimento, a dona do local, de 43 anos, informou que a mulher residia na propriedade, mas que, nos últimos três meses, não teria efetuado o pagamento do aluguel, da água e da energia.

Devido à situação, ela solicitou que a inquilina desocupasse o imóvel, o que, inicialmente, teria sido acatado. No entanto, antes de se “despedir”, a situação tomou outro rumo.

Isso porque a mulher quebrou todos os vidros da casa (de portas e janelas), derramou tinta sobre a cerâmica e ainda danificou as portas de madeira.

Imagens registradas mostram um cenário de completa destruição, com janelas quebradas e diversos pedaços de vidro espalhados pelo chão. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Veja imagens:

