Os signos mais protegidos de agosto e que precisam redobrar a atenção nos próximos dias

Com o céu movimentado e aspectos astrológicos mexendo com o emocional, alguns nativos já estão sentindo os efeitos mais fortes

Gabriella Licia - 04 de agosto de 2025

Agosto é um mês intenso para todos os signos do zodíaco, mas para alguns, a energia chega de forma ainda mais direta, seja para trazer proteção ou exigir atenção redobrada.

Com o céu movimentado e aspectos astrológicos que mexem com o emocional, o foco e até a comunicação, alguns signos já estão sentindo os efeitos mais fortes desses dias.

Enquanto um deles será praticamente blindado pelo universo e verá portas se abrindo com mais facilidade, outros dois precisarão pisar com cautela, refletir antes de agir e proteger a própria energia a todo custo.

Veja quais são os signos em destaque neste momento:

Sagitário – O mais protegido

Sorte, expansão e boas oportunidades estão no caminho de Sagitário neste mês. Com a energia do fogo em alta, esse é um dos signos que se sentirão mais alinhados com o próprio propósito e podem contar com a ajuda do universo para resolver pendências, iniciar projetos e até receber boas notícias inesperadas.

Sagitarianos estarão mais confiantes, protegidos espiritualmente e cercados por sincronicidades positivas. É hora de aproveitar o fluxo e confiar na caminhada.

Gêmeos – Atenção dobrada

Gêmeos pode enfrentar turbulências nos próximos dias, especialmente por causa de Mercúrio retrógrado, que afeta diretamente seu regente.

Problemas com comunicação, mal-entendidos e decisões precipitadas podem surgir, exigindo paciência e análise cuidadosa. Evite conversas impulsivas e redobre o cuidado com documentos, mensagens e acordos. O silêncio, por ora, será um aliado poderoso.

Peixes – Emocional fragilizado

Fechando a lista desses signos, os piscianos estão mais sensíveis do que o normal neste início de mês. Questões mal resolvidas do passado tendem a ressurgir, e a sensação de cansaço emocional pode atrapalhar a rotina.

É importante se proteger energeticamente, evitar ambientes tóxicos e buscar momentos de recolhimento. A intuição está forte, mas para ouvi-la, será necessário reduzir o ruído externo.

