Projeto que autoriza caça de javali-europeu em Goiás avança na Alego

Regulação inclui perseguição, armadilhas, abate e captura seguida de eliminação direta dos animais

Samuel Leão - 10 de agosto de 2025

Javalis na natureza.(Foto: Reprodução)

O Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) validou, com 21 votos favoráveis, o projeto de lei nº 8510/23, de autoria do deputado estadual Amauri Ribeiro (UB).

A proposta, que agora aguarda sanção ou veto do Executivo estadual, autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali-europeu em todas as suas formas e linhagens em Goiás.

Isso inclui perseguição, armadilhas, abate e captura seguida de eliminação direta dos animais, podendo ser realizado por caça, armadilhas ou outros métodos aprovados pelo órgão ambiental competente.

No entanto, a prática da caça ao javali, embora vista como medida de controle, já registrou incidentes trágicos no estado. Em abril de 2025, um homem morreu após ser atingido acidentalmente por um disparo de espingarda calibre 12, efetuado por seu cunhado, durante uma caçada de javalis em Cristalina.