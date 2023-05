Jovem é atingido com tiro na cabeça durante caçada de javalis no interior de Goiás

Durante uma caçada de javalis em Catalão, na quarta-feira (18),um homem de 29 anos foi atingido por um disparo acidental efetuado por um amigo, de 60 anos, que participava da atividade. Este é o segundo caso registrado em Goiás apenas no mês de maio.

Ao contrário da situação anterior, desta vez o atingido resistiu e foi encaminhado até um Hospital de Catalão. O disparo acertou a cabeça da vítima, mas de forma superficial e ele se encontra estável.

O autor do disparo não possui porte de armas e nem o registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) exigidos para a prática. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar maiores esclarecimentos.

Na outra ocorrência do tipo, registrada no estado, a vítima, um homem de 31 anos, realizava a mesma atividade com amigos. Ele foi atingido nas pernas por um disparo acidental, em Serranópolis, e acabou não resistindo aos ferimentos.

Outro caso também ganhou projeção nacional no começo de maio. Na ocasião, um homem de 48 anos morreu devido a circunstância semelhante, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo.

Apesar do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) autorizar a caça de javalis em todo o território nacional, a recorrência dos disparos acidentais se torna uma preocupação relativa à prática.

A medida do órgão público de fiscalização foi tomada com o intuito de controlar a espécie, que se tornou basicamente uma infestação e ataca não só seres humanos e animais domésticos mas também destrói plantações.