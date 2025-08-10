Temperatura deve cair e Anápolis deve ter os três últimos dias frios do ano

Unidade relativa do ar, no entanto, segue alarmante e requer cuidados por parte dos moradores

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

Frio em Goiás pode surpreender. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Anapolinos que gostam do frio já podem se preparar para aproveitar os próximos três dias – eles podem ser os últimos do ano a registrarem temperaturas tão baixas.

A previsão é do portal Climatempo, que aponta que segunda, terça e quarta-feira se destacam quando comparados aos outros dias da semana.

Depois disso, a expectativa é de que os termômetros subam, seguindo a tendência observada na cidade durante agosto. Se não houver surpresas climáticas, o ano deve continuar a ficar mais quente.

Para esta segunda-feira (11), a previsão é de que se registre temperatura mínima de 11°C em Anápolis. O dia começa mais frio e vai esquentando com o passar das horas. Às 12h, termômetros marcam 24°C.

O momento mais quente do dia deve ser às 15h, quando faz 27°C. Espera-se sol, com muitas nuvens à tarde e à noite.

Para terça-feira (12), a temperatura mínima deve ser um pouco menor. A expectativa é de que anapolinos sintam 10°C ao acordar. Com poucas nuvens no céu, o sol deve esquentar a cidade até chegar aos 28°C.

Já na quarta-feira (13), os termômetros sobem um pouco. A mínima é de 15°C, variando até a máxima de 31°C. O dia deve ser de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite.

Umidade do ar é alarmante

O frio é acompanhado de um cuidado: a baixa umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo que engloba todo o estado de Goiás, avisando sobre a variação da umidade entre 20% e 30%.

Os números são confirmados pelo Climatempo. Na segunda, a umidade fica entre 27% e 62%. Diminui no dia seguinte, quando se espera que varie entre 23% e 47%.

Já na quarta, quando há um alerta de mudança brusca de temperatura, a umidade fica entre 29% e 50%. Por isso, moradores devem ficar atentos – alguns cuidados podem “driblar” essa questão.

O período seco faz com que as pessoas fiquem mais propensas a infecções respiratórias, então é preciso beber muita água. O uso de cremes para pele e colírios para os olhos também podem ajudar.

