Novo golpe do leilão acende alerta em Anápolis; CMTT reforça cuidados

Para atrair vítimas, criminosos se passam por integrantes da equipe do pátio da Prefeitura

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Um novo golpe relacionado a um leilão falso tem ganhado destaque em Anápolis e fez a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) emitir um alerta.

Para atrair as vítimas, os criminosos se passam por integrantes da equipe do pátio da Prefeitura e entram em contato com as pessoas por meio de aplicativos de mensagens.

Nas conversas, os golpistas informam que foi realizado um cadastro no sistema de leilão e apresentam um número de protocolo, além de e-mails e telefones falsos para suposto contato.

Em seguida, eles aplicam o golpe, simulando um erro no pagamento e solicitando que um novo depósito seja feito. Alegam, ainda, que o valor seria necessário para concluir o “arremate do veículo leiloado”.

Não bastasse isso, os golpistas ainda criaram um site falso que simula um canal oficial da Prefeitura, chamado “Pátio Municipal Anápolis”. O site incluía diversos veículos supostamente disponíveis para leilão, com datas previstas ainda para este mês.

Conforme relatado pelo setor jurídico da CMTT, moradores já informaram terem sido vítimas do golpe, e os prejuízos chegam a até R$ 37 mil.

Devido à situação, a Companhia orienta que a população redobre a atenção ao realizar qualquer compra desse tipo.

O órgão também recomenda que as pessoas verifiquem se a informação consta nos canais oficiais da Prefeitura, desconfiem de promoções com prazos muito curtos, não repassem dados pessoais e jamais realizem transferências em casos de suspeita.

Caso tenha sido alvo desse tipo de abordagem, a CMTT orienta procurar imediatamente a delegacia mais próxima para registrar uma denúncia.

