Vídeo mostra cantora de Goiânia sendo brutalmente agredida pelo namorado

Jovem contou que o suspeito chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto no dia seguinte

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

Cantora Havena denunciou o caso pelas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Um caso de violência doméstica repercutiu em Goiás após uma cantora goianiense denunciar as agressões físicas e psicológicas que estaria sofrendo do namorado, um influencer fitness. Um vídeo publicado pela jovem chega a mostrar quando ela é brutalmente agredida por ele.

A cantora em questão é Havena, que também é compositora. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, ela usou as redes sociais para contar uma série de situações vividas com o influenciador Glauber Sousa, que é pai do filho dela – Zayon, de quase três meses de idade.

O caso veio à tona neste sábado (09), mas teria acontecido no final do mês de julho. Nesse período, inclusive, Glauber chegou a ser preso – no dia 21 do mesmo mês.

Apesar disso, ele passou por audiência de custódia no dia seguinte e teve a prisão em flagrante convertida em liberdade provisória, com o cumprimento de medidas cautelares.

Segundo Havena, o relacionamento durou um ano e foi marcado por medo. Ela explica: “ele sempre arrumava um motivo para me intimidar. Dizendo ‘isso é para você aprender a não me desafiar, a não me enfrentar’.”

A cantora diz que o influenciador “não aceitava ser cobrado de nada, muito menos responsabilidade no relacionamento“. A gestação do filho deles, que Havena diz que “deveria ser o momento mais incrível da vida”, também não teria sido respeitada.

A compositora detalha que já havia pensado em denunciar as agressões, mas era ameaçada quando surgia a possibilidade.

Segundo ela, Glauber a desafiava a levar o caso à polícia, alegando que conseguiria “manipular qualquer pessoa e qualquer situação” caso ela fizesse isso, para que não acreditassem em Havena.

A esperança de que o influenciador pudesse mudar, especialmente depois do nascimento do filho, logo acabou. “Ele só piorou”.

No vídeo publicado por Havena no Instagram, é possível ver quando ele a pega por trás, tentando sufocá-la. Ela pede que ele pare, mas o homem continua segurando e também a empurra.

Nas imagens, a cantora mostra o rosto vermelho, resultado de um tapa que ele teria dado. Nos stories, a compositora compartilhou mais fotos dos hematomas gerados pelas supostas agressões – espalhados pelos braços e pernas.

Com a repercussão do caso, Glauber também se manifestou pelas redes sociais. Em resposta, ele disse que vai emitir um pronunciamento oficial, alegando que “a verdade é bem diferente” e que possui “provas sólidas” disso.

Caso tenha sido formalmente registrada, a situação será averiguada pela Polícia Civil (PC), que fica responsável por investigar o ocorrido e tomar as providências legais.

Em caso de agressão, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, na rua 74, esquina com a rua 59, no Centro de Goiânia, também fica disponível para atender mulheres em situação de violência. O local oferece assistência social, atendimento psicológico e jurídico.

QUE HORROR ‼️ Vídeo mostra cantora de Goiânia sendo brutalmente agredida pelo namorado Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/WwSGCqTkYw — Portal 6 (@portal6noticias) August 10, 2025



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!