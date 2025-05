Preso em Anápolis suspeito de esfaquear a ex mais de 10 vezes na frente dos filhos

Homem foi encontrado vagando pela cidade, e alegou ter pensado em pular de viaduto

Natália Sezil - 26 de maio de 2025

Suspeito de ter esfaqueado a ex diversas vezes foi preso. (Foto: Reprodução)

Foi preso, na noite desta segunda-feira (26), o homem suspeito de ter esfaqueado mais de dez vezes a ex-companheira, durante a madrugada, em frente ao filho dela, em Anápolis.

O homem, de 30 anos, foi identificado por policiais no bairro JK Nova Capital, onde estaria vagando por algumas ruas.

Ao se deslocarem até o local, as autoridades se depararam com várias pessoas gritando, indicando para onde o suspeito teria ido.

Questionado pelos policiais sobre o carro usado na fuga, de propriedade do pai da ex-companheira, o suspeito teria alegado que abandonou o veículo em uma estrada de chácaras.

Depois de deixar o carro, ele teria saído vagando a pé. O homem ainda teria contado que, ao se aproximar do viaduto de saída para Brasília, pensou em pular, mas desistiu, com medo.

Em seguida, ele teria entrado na frente de um caminhão, ficando com alguns ferimentos.

Com isso, o suspeito foi preso e conduzido à Central de Flagrantes. Agora, deve ficar à disposição da Polícia Civil (PC).

Em tempo

A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), no Residencial Boa Esperança, onde mora a vítima, de 29 anos.

A jovem estaria chegando em casa junto com os filhos, de nove e três anos, quando foi abordada pelo suspeito – que estaria escondido no quarto, atrás do guarda-roupas.

Ela teria sido atacada logo ao entrar no cômodo, sendo o crime presenciado pelo filho mais velho.

A vítima teria sofrido cerca de 10 perfurações por arma branca na região das costas e do pescoço. Entretanto, o número exato não foi precisado, devido à quantidade de sangue.

A jovem foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde permanece internada.

