Rubens Otoni vai à Câmara de Anápolis entregar mais R$ 2 milhões em emendas
Parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025
O deputado federal Rubens Otoni (PT) irá visitar a Câmara Municipal de Anápolis, na terça-feira (11), para realizar a entrega de novas emendas parlamentares ao município.
Rápidas apurou que as novas verbas federais devem ser direcionadas para a Santa Casa de Misericórdia, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para o Esporte municipal e outras entidades.
O parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025, destinadas para várias áreas da gestão municipal e, especialmente, para unidades de saúde.
Agora, as emendas extras totalizam R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 1 milhão vai para Santa Casa de Misericórdia, R$ 500 mil para a Apae, R$ 500 mil para o Esporte e R$ 100 mil para a entidade Animus Curae.