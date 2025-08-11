Rubens Otoni vai à Câmara de Anápolis entregar mais R$ 2 milhões em emendas

Parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025

Samuel Leão Samuel Leão -
Deputado federal Rubens Otoni. (Foto: Reprodução/Instagram)

O deputado federal Rubens Otoni (PT) irá visitar a Câmara Municipal de Anápolis, na terça-feira (11), para realizar a entrega de novas emendas parlamentares ao município.

Rápidas apurou que as novas verbas federais devem ser direcionadas para a Santa Casa de Misericórdia, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para o Esporte municipal e outras entidades.

O parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025, destinadas para várias áreas da gestão municipal e, especialmente, para unidades de saúde.

Agora, as emendas extras totalizam R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 1 milhão vai para Santa Casa de Misericórdia, R$ 500 mil para a Apae, R$ 500 mil para o Esporte e R$ 100 mil para a entidade Animus Curae.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

