Rubens Otoni vai à Câmara de Anápolis entregar mais R$ 2 milhões em emendas

Parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025

Samuel Leão - 11 de agosto de 2025

Deputado federal Rubens Otoni. (Foto: Reprodução/Instagram)

O deputado federal Rubens Otoni (PT) irá visitar a Câmara Municipal de Anápolis, na terça-feira (11), para realizar a entrega de novas emendas parlamentares ao município.

Rápidas apurou que as novas verbas federais devem ser direcionadas para a Santa Casa de Misericórdia, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para o Esporte municipal e outras entidades.

O parlamentar já havia entregue outras emendas totalizando mais de R$ 4 milhões ainda em 2025, destinadas para várias áreas da gestão municipal e, especialmente, para unidades de saúde.

Agora, as emendas extras totalizam R$ 2,1 milhões, dos quais R$ 1 milhão vai para Santa Casa de Misericórdia, R$ 500 mil para a Apae, R$ 500 mil para o Esporte e R$ 100 mil para a entidade Animus Curae.