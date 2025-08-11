Truque econômico e prático para manter a cama quente no inverno
Esse método, além de prático, é sustentável e eficaz para deixar a cama quente sem gastar energia
Com a chegada dos dias mais frios, manter a cama quente é essencial para o bem-estar, afinal, quem não gosta do aconchego de uma boa noite de sono.
O problema é que aquecedores elétricos e cobertores térmicos gastam muita energia e no fim do mês, o bolso sente.
Por isso, um truque caseiro simples e econômico vem ganhando espaço, gastando pouco e com recursos simples.
Esse método, além de prático, é sustentável e eficaz para deixar a cama quentinha sem pesar na conta de luz. Veja como fazer.
Truque econômico e prático para manter a cama quente no inverno
O segredo é usar uma garrafa térmica, ou até mesmo de plástico resistente, sem deixar a água ferver completamente, para evitar riscos de rompimento ou queimaduras.
Depois de esquentar a água a uma temperatura confortável (não fervente), basta encher parcialmente a garrafa, fechá-la bem e enrolá-la em um pano ou toalha.
Coloque a garrafa entre os lençóis por alguns minutos antes de dormir, ou posicione-a nos pés da cama, e aguarde o calor se espalhar pelo colchão.
A água quente dissipa o calor lentamente, garantindo que a noite comece em uma cama quente. O mesmo efeito pode ser repetido todas as noites sem esforço.
Além de aquecer, esse truque ajuda a prevenir o frio direto no corpo, evita o uso excessivo de aquecedores e reduz custos com energia elétrica.
Por fim, para garantir eficiência e segurança, é importante atentar a alguns cuidados: use apenas garrafas bem vedadas, evite recipientes frágeis e não utilize água fervente demais.
Se preferir, o truque também pode ser usado com duas garrafas, uma para cada lado do colchão, para manter o calor por mais tempo.
Esse truque simples, econômico e acessível faz toda a diferença para quem deseja conforto e uma cama quente nas noites frias.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!