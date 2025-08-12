Custando menos de R$ 300, novo tipo de ventilador está batendo de frente com ar-condicionado

Ruan Monyel - 12 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Tex Geek)

Custando cerca de R$ 300, um novo tipo de ventilador vem chamando atenção e conquistando espaço no mercado por oferecer eficiência, economia e praticidade.

Com o calor intenso e o aumento constante nas contas de energia, muitos brasileiros têm buscado alternativas que proporcionem conforto térmico sem pesar no bolso.

É aí que entra o ventilador de torre, que alia design moderno, baixo consumo de energia e recursos avançados por um preço acessível.

Diferente dos ventiladores convencionais, o modelo em torre apresenta um formato vertical elegante, ideal para a decoração de diferentes ambientes.

Além disso, seu funcionamento é silencioso, com níveis de ruído entre 45 dB e 50 dB, comparável a uma conversa tranquila.

Ou seja, isso o torna perfeito para uso em quartos, escritórios e outros locais que exigem tranquilidade, evitando o barulho dos tradicionais.

No quesito consumo de energia, o ventilador de torre também se destaca, afinal, enquanto um ar-condicionado pode consumir cerca de 1,2 kWh por hora, ele opera com apenas 45 W a 65 W.

Outro ponto positivo é que mesmo os modelos que custam menos de R$ 300 já oferecem funcionalidades que antes eram vistas apenas em aparelhos mais caros.

Entre elas, estão: controle remoto, timer programável, modos especiais como “sleep” (brisa suave), oscilação ampla, display touch ou LED e até compartimento para aromatizar o ambiente.

Embora não reduza efetivamente a temperatura como um ar-condicionado, ele melhora consideravelmente o conforto térmico ao circular o ar de forma eficiente.

Isso significa que, em muitos casos, ele pode sim substituir o ar-condicionado, principalmente quando a prioridade é economizar energia e reduzir gastos sem abrir mão de bem-estar.

Com tantas qualidades reunidas em um aparelho acessível, não é difícil entender por que o ventilador de torre está se tornando uma escolha cada vez mais popular

Para quem busca uma solução moderna e econômica para enfrentar o calor, essa pode ser a alternativa perfeita.

