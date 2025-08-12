Custando menos de R$ 300, novo tipo de ventilador está batendo de frente com ar-condicionado
Muitos brasileiros têm buscado alternativas que proporcionem conforto térmico sem pesar no bolso, e esse ventilador é o ideal
Custando cerca de R$ 300, um novo tipo de ventilador vem chamando atenção e conquistando espaço no mercado por oferecer eficiência, economia e praticidade.
Com o calor intenso e o aumento constante nas contas de energia, muitos brasileiros têm buscado alternativas que proporcionem conforto térmico sem pesar no bolso.
É aí que entra o ventilador de torre, que alia design moderno, baixo consumo de energia e recursos avançados por um preço acessível.
Diferente dos ventiladores convencionais, o modelo em torre apresenta um formato vertical elegante, ideal para a decoração de diferentes ambientes.
Além disso, seu funcionamento é silencioso, com níveis de ruído entre 45 dB e 50 dB, comparável a uma conversa tranquila.
Ou seja, isso o torna perfeito para uso em quartos, escritórios e outros locais que exigem tranquilidade, evitando o barulho dos tradicionais.
No quesito consumo de energia, o ventilador de torre também se destaca, afinal, enquanto um ar-condicionado pode consumir cerca de 1,2 kWh por hora, ele opera com apenas 45 W a 65 W.
Outro ponto positivo é que mesmo os modelos que custam menos de R$ 300 já oferecem funcionalidades que antes eram vistas apenas em aparelhos mais caros.
Entre elas, estão: controle remoto, timer programável, modos especiais como “sleep” (brisa suave), oscilação ampla, display touch ou LED e até compartimento para aromatizar o ambiente.
Embora não reduza efetivamente a temperatura como um ar-condicionado, ele melhora consideravelmente o conforto térmico ao circular o ar de forma eficiente.
Isso significa que, em muitos casos, ele pode sim substituir o ar-condicionado, principalmente quando a prioridade é economizar energia e reduzir gastos sem abrir mão de bem-estar.
Com tantas qualidades reunidas em um aparelho acessível, não é difícil entender por que o ventilador de torre está se tornando uma escolha cada vez mais popular
Para quem busca uma solução moderna e econômica para enfrentar o calor, essa pode ser a alternativa perfeita.
