Consumidor informado consegue aproveitar benefícios e evitar riscos ligados a itens fora da validade

Magno Oliver - 13 de agosto de 2025

(Foto: Anvisa)

Comprar produtos no mercado exige não só atenção ao preço, como também a um ponto que muitos consumidores esquecem: o prazo de validade das mercadorias. Entre a correria para abastecer a despensa e a variedade de itens expostos, muitos clientes acabam levando para casa mercadorias que não deveriam estar à venda.

E isso além do prejuízo financeiro, consumir um produto vencido trazer um sério prejuízo à saúde. Em proteção ao consumidor, a legislação brasileira prevê um benefício interessante: quem encontrar um produto vencido nas prateleiras do supermercado tem direito a receber o mesmo item e de forma gratuita.

A medida visa incentivar o cliente a fiscalizar a validade dos produtos e pressionar os estabelecimentos a manterem um controle rigoroso sobre suas gôndolas. A regra tem respaldo pelo Código de Defesa do Consumidor e por leis estaduais e municipais em várias regiões do país.

Clientes que encontrarem produto vencido no mercado podem levar ele de graça

Funciona assim: ao identificar um item fora do prazo de validade, o cliente deve informar a um funcionário ou gerente, que deverão retirar o produto das prateleiras e entregar outro igual, dentro da validade, sem custo. Caso não haja produto idêntico disponível, é possível negociar a substituição por um item similar.

Para garantir o direito, é fundamental que o consumidor verifique as datas de fabricação e validade no momento da compra. Além de evitar riscos à saúde, a prática ajuda a fiscalizar o comércio local, incentivando melhores práticas de armazenagem e reposição. Muitos supermercados, inclusive, adotam campanhas internas para reforçar a importância de manter os produtos dentro do prazo.

