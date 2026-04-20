Picanha na AirFryer: suculenta e mais gostosa do que na churrasqueira
Sem fumaça, sem carvão e com muito sabor: uma técnica simples transforma o preparo da carne e garante crocância por fora e suculência por dentro
Morar em apartamento exige algumas adaptações na rotina, principalmente quando o assunto é comida.
Certos hábitos, como acender uma churrasqueira tradicional, acabam ficando de lado por questões de espaço, ventilação e até regras do condomínio.
Ainda assim, abrir mão de um bom churrasco não é uma opção para muitos brasileiros.
Por isso, soluções práticas ganham espaço — e é nesse cenário que a picanha na AirFryer surge como uma alternativa surpreendente, capaz de entregar sabor, textura e suculência sem complicação.
Pré-selagem e preparo inteligente fazem toda a diferença
Antes de tudo, escolha um bom corte de picanha. Prefira uma peça que caiba inteira na grelha da AirFryer — isso facilita o preparo e mantém a suculência da carne.
Em seguida, posicione a carne com a gordura virada para cima e leve à AirFryer na potência máxima por 10 minutos, virando na metade do tempo. Nesse primeiro momento, você realiza a pré-selagem, que ajuda a derreter parte da gordura e intensifica o sabor.
Enquanto isso, prepare uma pastinha simples: rale cerca de quatro dentes de alho, adicione óleo e finalize com pimenta-do-reino. Reserve.
Logo depois, ao virar a carne, utilize apenas o óleo dessa mistura para pincelar a superfície — isso ajuda a dourar melhor e evita que a carne fique sem graça, um dos receios mais comuns no preparo na AirFryer.
Outro ponto importante: não adicione sal nesse início. Essa estratégia favorece a formação de uma crostinha mais marcante na carne.
Corte, finalização e o segredo da suculência
Após os primeiros 10 minutos, retire a peça e corte em bifes grossos, no estilo “bifões”. Esse corte permite que a carne finalize por igual e mantenha o interior suculento.
Na sequência, volte com os pedaços para a AirFryer por cerca de 5 minutos de cada lado.
Assim que virar, aplique a pastinha de alho diretamente sobre os bifes — nesse momento, o sabor se intensifica e a carne ganha aquele dourado característico.
Para finalizar, deixe mais 2 a 3 minutos, observando o ponto para evitar que passe. Em seguida, retire, coloque na tábua e só então adicione o sal a gosto.
Se quiser elevar ainda mais a experiência, sirva com acompanhamentos simples como farofa, vinagrete ou até um molho especial — tudo isso valoriza ainda mais o resultado final.
Churrasco adaptado, mas sem perder a essência
No fim das contas, a picanha na AirFryer mostra que é possível adaptar tradições sem abrir mão do sabor.
Com técnicas simples e alguns cuidados no preparo, você garante uma carne suculenta, dourada e cheia de sabor, mesmo sem churrasqueira.
Veja o passo a passo completo a seguir!
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!