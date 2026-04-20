Vingança servida fria: homem ergue muro de 14 metros após prédio vizinho expor sua intimidade

Muro de 14 metros em Minas Gerais viraliza e levanta debate sobre limites legais, privacidade e falhas no planejamento urbano

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/TÁ NA HORA MINAS)

Uma construção inusitada em Passos, no interior de Minas Gerais, voltou a ganhar destaque após viralizar nas redes sociais.

Trata-se de um muro de 14 metros de altura erguido nos fundos de uma residência, capaz de bloquear a vista de três andares de um prédio vizinho — cenário que gerou debate sobre direitos, privacidade e urbanismo.

Embora a obra tenha sido concluída em 2001, o caso voltou à tona após atingir milhões de visualizações.

O arquiteto responsável pelo projeto, Ivan Vasconcelos, explicou que a decisão foi tomada apenas após diversas tentativas frustradas de negociação entre o proprietário da casa e os responsáveis pela construção do edifício ao lado.

Negociações falharam antes da construção

Antes de optar pelo muro, o dono da residência tentou alternativas para preservar sua privacidade. Entre as propostas, estavam a troca de terrenos, o financiamento de soluções técnicas nas janelas do prédio vizinho e até a compra de unidades voltadas para sua casa.

Nenhuma das opções foi aceita. Segundo o arquiteto, diante da falta de acordo, restou apenas recorrer à solução mais eficaz dentro dos limites da lei: erguer uma barreira física.

Projeto seguiu limites legais, mas gerou debate

O muro foi projetado com estrutura reforçada, utilizando concreto e blocos cerâmicos, garantindo segurança e ventilação. A construção cobre completamente os primeiros andares do edifício vizinho e parcialmente os superiores.

De acordo com Vasconcelos, a obra respeitou as normas urbanísticas vigentes na época — e, até hoje, seria permitida. Esse ponto reacendeu críticas sobre a legislação urbana, considerada por especialistas como permissiva em situações que acabam gerando conflitos entre vizinhos.

Caso expõe problema maior nas cidades

O episódio levanta uma discussão mais ampla: até que ponto as leis urbanas conseguem equilibrar o direito de construir com o direito à privacidade?

Enquanto parte do público defende o proprietário da casa, argumentando que ele apenas exerceu um direito legal, outros veem o muro como um impacto negativo na paisagem urbana e na qualidade de vida dos moradores do prédio.

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