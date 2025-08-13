Essas profissões desapareceram (ou estão perto de sumir): veja se a sua está na lista

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As profissões que conhecemos hoje não são as mesmas de ontem — e nem serão as mesmas de amanhã.

Se você está curioso para saber quais profissões já desapareceram ou estão prestes a sumir, este texto é para você.

Com a rápida evolução da tecnologia, a transformação digital e as mudanças no mercado de trabalho, muitas profissões tradicionais estão sendo substituídas ou redefinidas.

Por isso, entender esse movimento é essencial para quem quer se preparar e garantir um futuro profissional estável.

Com o avanço da tecnologia, algumas profissões simplesmente perderam sua razão de existir. Por exemplo, os operadores de telemarketing que trabalhavam exclusivamente em centrais telefônicas, hoje são substituídos por sistemas automáticos e chatbots. Outro caso clássico são os datilógrafos, que davam suporte na digitação de documentos e textos, função praticamente extinta com o uso de computadores pessoais.

Também podemos citar os operadores de máquinas de escrever e os telegrafistas, que desapareceram com a popularização de computadores e smartphones. Essas profissões fazem parte do passado, mas ainda podem servir de alerta para quem deseja acompanhar as mudanças do mercado.

Profissões em risco de desaparecer

Nem todas as profissões sumirão da noite para o dia, mas algumas estão caminhando para isso. Profissões repetitivas, que envolvem tarefas simples e padronizadas, são as mais ameaçadas. Exemplos disso são caixas de supermercado, cobradores de transporte público e até motoristas de veículos, que enfrentam o avanço dos sistemas de autoatendimento e dos veículos autônomos.

Além disso, profissões ligadas ao setor industrial, como certos tipos de operadores de máquinas e montadores, também correm risco devido à automação crescente. Ficar de olho nessas transformações pode ajudar a tomar decisões mais acertadas para sua carreira.

Como se preparar para o futuro das profissões

A boa notícia é que o desaparecimento de algumas profissões abre espaço para outras que exigem habilidades diferentes. Áreas como tecnologia, saúde, sustentabilidade e criatividade estão em alta e oferecem muitas oportunidades.

Para se adaptar, invista no desenvolvimento contínuo, aprenda novas competências digitais, esteja aberto a mudanças e busque especializações. Assim, você estará mais preparado para enfrentar o mercado em constante evolução.

Profissões que surgem com a tecnologia

Enquanto algumas profissões somem, outras nascem e crescem rapidamente. Exemplos disso são os especialistas em inteligência artificial, cientistas de dados, desenvolvedores de aplicativos, especialistas em marketing digital e gestores de redes sociais.

Além disso, carreiras ligadas à saúde mental e ao bem-estar também ganham espaço, como coaches, terapeutas e consultores de qualidade de vida.

