Ipasgo receberá quase meio bilhão de aporte para garantir atendimento de mais de 600 mil beneficiários

Projeto, aprovado também na Comissão Mista, visa equilibrar as contas da instituição, suprindo o déficit entre receitas e despesas para 2025

Samuel Leão - 14 de agosto de 2025

Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) votou nesta quinta-feira (14) o projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 477 milhões ao Ipasgo Saúde, serviço que atende servidores públicos e militares estaduais.

O projeto, aprovado também na Comissão Mista, visa equilibrar as contas da instituição, suprindo o déficit entre receitas e despesas para 2025.

O valor será destinado ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo), a fim de garantir a continuidade dos atendimentos a mais de 600 mil beneficiários.

A Secretaria de Economia destaca que a transferência é essencial para a sustentabilidade financeira do Ipasgo e para evitar prejuízos em mais de 4 mil unidades de saúde conveniadas.

Também foi ressaltado que a medida atende às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre a solvência do fundo do Ipasgo, conforme as normas regulatórias. O repasse está previsto para ser enviado até o dia 24 de agosto.