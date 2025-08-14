Ipasgo receberá quase meio bilhão de aporte para garantir atendimento de mais de 600 mil beneficiários

Projeto, aprovado também na Comissão Mista, visa equilibrar as contas da instituição, suprindo o déficit entre receitas e despesas para 2025

Samuel Leão Samuel Leão -
Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)
Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) votou nesta quinta-feira (14) o projeto de lei que autoriza o repasse de R$ 477 milhões ao Ipasgo Saúde, serviço que atende servidores públicos e militares estaduais.

O projeto, aprovado também na Comissão Mista, visa equilibrar as contas da instituição, suprindo o déficit entre receitas e despesas para 2025.

O valor será destinado ao Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo), a fim de garantir a continuidade dos atendimentos a mais de 600 mil beneficiários.

A Secretaria de Economia destaca que a transferência é essencial para a sustentabilidade financeira do Ipasgo e para evitar prejuízos em mais de 4 mil unidades de saúde conveniadas.

Também foi ressaltado que a medida atende às exigências da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre a solvência do fundo do Ipasgo, conforme as normas regulatórias. O repasse está previsto para ser enviado até o dia 24 de agosto.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias