Mesmo com salário acima de R$ 5 mil, essa carreira atrai poucas pessoas no Brasil

Empresas oferecem benefícios, estabilidade e crescimento rápido, mas, por algum motivo, o interesse continua baixo

Pedro Ribeiro - 15 de agosto de 2025

O salário em determinadas áreas no Brasil pode ultrapassar facilmente os R$ 5 mil, mesmo para quem ainda está no início da jornada profissional.

Ainda assim, surpreendentemente, essas vagas seguem sobrando.

Empresas oferecem benefícios, estabilidade e crescimento rápido, mas, por algum motivo, o interesse continua baixo.

A questão é: o que está afastando tanta gente de uma oportunidade tão promissora?

Não é novidade que o mundo está cada vez mais digital. Sites, aplicativos, sistemas de gestão e automações precisam de alguém para criar e manter tudo funcionando. A demanda é alta e constante.

Como o número de programadores prontos para atender essa necessidade ainda é pequeno, o salário sobe naturalmente. Isso vale para pequenas startups e também para grandes empresas de tecnologia.

As barreiras que afastam novos profissionais

Mesmo com salários atrativos, muita gente não se aventura na programação. Uma das razões é a percepção de que a área é difícil e exige alto nível de lógica e raciocínio. Outro ponto é o desconhecimento: muitos nem sabem por onde começar ou acreditam que só é possível entrar nesse mercado com uma faculdade longa e cara, o que não é verdade.

O que é preciso para entrar na área

Para quem deseja aproveitar esse salário competitivo, o caminho passa por aprender linguagens de programação e entender conceitos básicos de tecnologia. Hoje, há cursos online gratuitos e pagos que permitem iniciar do zero. Além disso, a prática constante é o que realmente forma um bom programador, mais até do que títulos acadêmicos.

O futuro da profissão

A tendência é que a valorização continue. Com a inteligência artificial, automação e novas demandas digitais, empresas precisarão ainda mais de profissionais que saibam criar e adaptar sistemas. Isso significa que o salário para programador deve se manter alto nos próximos anos, tornando essa uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e bons ganhos.

