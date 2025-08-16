Descontrolado, homem agride esposa, a própria mãe e destrói casa após “discussão fútil”, em Goiás

Polícia Militar precisou ser acionada para intervir na situação e prender suspeito, que estava sob efeito de álcool e drogas

Da Redação - 16 de agosto de 2025

Homem teria destruído porta de banheiro e mobília da casa após surto de raiva. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (16) foi marcada por violência em Palmelo, no interior de Goiás, culminando com a prisão em flagrante de um homem, de 35 anos, que teria atacado a esposa, de 37 anos, após um surto de raiva.

O caso começou por volta das 04h, quando vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM) após ouvirem gritos de socorro e perceberem a confusão na residência, localizada no Centro da cidade.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a casa bastante danificada, com o portão caído e dois veículos prensados um contra o outro.

No interior, estava apenas um homem de 35 anos, visivelmente alterado pelo uso de álcool e entorpecentes.

Pouco depois, os policiais localizaram a vítima, uma mulher de 37 anos, sentada na calçada e bastante machucada. Ela relatou que tudo começou após uma discussão familiar fútil.

Para se proteger, correu até o banheiro, mas o companheiro teria arrombado a porta, segurando a companheira com violência e ainda agrediu a própria mãe, que tentou intervir.

Durante a briga, a mulher alegou que reagiu e também causou lesões no suposto agressor, que apresentava escoriações e marcas de mordida.

Em seguida, ela tentou sair de carro, mas o homem fechou bruscamente o portão, derrubando a estrutura e prensando os veículos na garagem. A vítima contou ainda que foi ameaçada de morte caso acionasse a polícia.

Diante da situação, foi necessário apoio policial para conter o agressor, que resistiu à prisão e acabou algemado.

Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e, posteriormente, apresentado à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante.

Agora, o suspeito deve responder pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, e dano qualificado.

