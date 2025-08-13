Conhecido por policiais, “bigode grosso” é procurado após crime em Goiânia

Polícia Militar foi acionada na região e deu início às buscas pelo suspeito

Paulo Roberto Belém - 13 de agosto de 2025

Vítima foi ferida na mão e em uma das pernas pelos disparos (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) está em buscas do principal suspeito de ter atirado em um jovem, de 24 anos, que foi alvejado quatro vezes no início da tarde desta quarta-feira (13), no Jardim Vitória, região Sudeste de Goiânia.

Aos militares foi dito que uma das características do suspeito é a de que ele teria “bigode grosso”. O foragido acertou os tiros em uma das mãos do jovem e em uma das pernas dele, na região da panturrilha.

A vítima, que seria moradora de rua, foi socorrida e levada para uma unidade de saúde, onde recebeu os cuidados por conta dos ferimentos à bala.

Ainda no local, a PM recebeu mais detalhes do que poderia ter acontecido. O suspeito, caracterizado pelo “bigode grosso”, teria feito rondas na região antes de efetuar os disparos contra o jovem.

Ele está sendo procurado pela polícia, que constatou que não há câmeras no local que pudessem ter registrado o crime. Por isso, os investigadores vão usar outros elementos para apurar o caso na região onde aconteceu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!