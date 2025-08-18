6 alimentos poderosos que ajudam a aumentar a massa muscular

Ao manter uma dieta balanceada e rica nesses, você potencializa os treinos e conquista resultados mais consistentes

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você quer ganhar força e melhorar os resultados nos treinos, escolher os alimentos certos é fundamental.

A alimentação é o combustível do corpo, e consumir opções ricas em proteínas, vitaminas e minerais faz toda a diferença na hora de aumentar a massa muscular.

Mais do que treinar pesado, é preciso combinar exercícios com refeições equilibradas e nutritivas.

1. Frango

O frango é um dos alimentos mais populares entre atletas e praticantes de academia. Isso acontece porque ele é rico em proteína magra, o que ajuda na recuperação muscular e no crescimento dos músculos. Além disso, pode ser preparado de várias formas, garantindo variedade na dieta sem excesso de gordura.

2. Ovos

Os ovos são simples, baratos e extremamente nutritivos. Eles oferecem proteínas de alto valor biológico e aminoácidos essenciais que favorecem o ganho muscular. A gema, por sua vez, contém vitaminas importantes para o metabolismo. Ou seja, esse alimento é completo e não pode faltar na rotina.

3. Peixes

Salmão, atum e sardinha são exemplos de alimentos que oferecem proteínas de qualidade e ácidos graxos ômega-3. Esses nutrientes reduzem inflamações e auxiliam na recuperação após os treinos. Além disso, os peixes também beneficiam a saúde do coração. Portanto, incluir esse grupo alimentar traz vantagens além do aumento da massa muscular.

4. Batata-doce

A batata-doce é fonte de carboidrato complexo, liberando energia de forma gradual no organismo. Assim, o corpo permanece abastecido durante os treinos, favorecendo a construção muscular. Além disso, trata-se de um alimento acessível e fácil de incluir em diferentes refeições do dia.

5. Feijão com arroz

A tradicional combinação brasileira vai muito além do sabor. Juntos, esses alimentos fornecem proteínas vegetais completas e garantem energia para treinos de alta intensidade. Além disso, oferecem fibras que ajudam na digestão e melhoram o aproveitamento dos nutrientes.

6. Oleaginosas

Castanhas, amêndoas e nozes são excelentes fontes de gorduras boas. Além disso, oferecem proteínas e minerais que participam ativamente do crescimento muscular. São práticas, nutritivas e ótimas opções de lanches rápidos ao longo do dia. No entanto, por serem calóricas, devem ser consumidas com moderação.

