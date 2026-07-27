Estrada de Ferro Goiás: a história da ferrovia que impulsionou o comércio e mudou o destino de Anápolis

Implantação dos trilhos e posição da cidade como ponto final da linha atraíram imigrantes e dobraram a população em apenas 20 anos

Antiga Estação Ferroviária de Anápolis. (Foto: Reprodução/Arquivo Nacional)

Inovação, crescimento, transformação… todos esses adjetivos poderiam ser usados para descrever a chegada da Estrada de Ferro Goiás a Anápolis, em 1935. A estrutura mudou o funcionamento da cidade e permitiu que o município se desenvolvesse de uma forma que ainda não tinha sido observada.

Há quem considere que a implantação foi um “catalisador da modernidade”, ao possibilitar novos formatos de circulação e ocupação, não só em Anápolis, mas também para cidades vizinhas.

Inicialmente, a ideia era que os trilhos começassem em Araguari, em Minas Gerais, e seguissem até Cuiabá, em Mato Grosso, mas os planos logo mudaram. Uma série de atrasos e interrupções fizeram com que o traçado acabasse na Cidade de Goiás.

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Eventualmente, Anápolis acabou assumindo o papel de “ponta de linha”. Os professores Lucas Vargas e Wilton Medeiros, da Universidade Estadual de Goiás (UEG), explicaram o fenômeno em um estudo publicado na Revista Jatobá em 2025.

Segundo os especialistas, era comum que a cidade que recebesse os trilhos experimentasse uma atratividade de imigrantes e o surgimento de novas relações comerciais à medida que aumentava o transporte.

As obras do trecho que ligaria Leopoldo de Bulhões àquela que ainda se tornaria a “Manchester goiana” começaram em 1933. Quando finalizaram, e a locomotiva finalmente chegou, em 1935, houve festa em Anápolis.

Milhares de pessoas se reuniram para ver a inauguração. De acordo com os professores, “toda a cidade foi mobilizada pelos festejos, atraindo e envolvendo todas as camadas de renda, inclusive a massa de trabalhadores”.

A ferrovia acabou mudando a composição da cidade e também as estruturas urbanas. A Praça Americano do Brasil (conhecida como Praça do Avião), por exemplo, só passou a ter essa função por conta da chegada dos trens.

Antes, o local abrigava o segundo cemitério do município, desativado em 1926 depois que o terreno ao lado foi escolhido para abrigar a estação.

Para Vargas e Medeiros, “a construção da Estação Ferroviária de Anápolis foi fundamental para a construção da memória coletiva da cidade a partir de 1935, sendo um ponto de encontro e um símbolo de progresso econômico e social”.

Os vagões transportavam pessoas, mas principalmente cargas. Mesmo assim, os trilhos foram usados por vários migrantes de outros estados, que decidiam “buscar a sorte” em Anápolis. A mesma coisa acontecia com cidadãos de outros países.

Os sírio-libaneses chegaram ao município principalmente nesta época, acompanhados por japoneses e italianos, que já tinham começado a se instalar na cidade.

A ferrovia permitia não só a chegada ao novo lugar, mas também o transporte de mercadorias que possibilitariam a permanência deles. O número de habitantes logo cresceu, saltando de 16 mil, na década de 1920, para cerca de 40 mil, nos anos 1940.

Com o tempo, os trilhos passaram a ser ignorados para que as rodovias ganhassem atenção. Os professores da UEG apontam que isso aconteceu na década de 1950, mesma época em que Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil.

A Estrada de Ferro Goiás ficou abandonada, e as estruturas entraram em decadência. Para os especialistas, a construção de Brasília foi um agente que impulsionou o uso dos trilhos, mas também foi decisiva para o agravamento do descaso.

A ideia inicial era de que os trens pudessem alcançar Goiânia, mas isso nunca aconteceu, e Anápolis ficou definida como o ponto final da linha.

Quanto ao prédio da estação, no Centro da cidade, houve disputa para decidir entre a demolição ou a preservação. O edifício chegou a ser usado como sede de órgãos públicos, como o Tiro de Guerra do Exército, depois passou a dividir espaço com o Terminal Urbano, erguido na década de 1980.

Foi tombado em 1991, mas acabou sendo “engolido” pela expansão da estrutura usada pelos ônibus. O estudo dos profissionais da UEG destaca que a valorização do imóvel retornou apenas em 2015, assumindo o cenário atualmente observado no Setor Central.

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