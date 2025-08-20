Anápolis terá Festival de Pipa no final do mês e inscrições estão abertas

Criança mais nova e responsável mais velho empinando pipa são apenas algumas das coisas que podem render o primeiro lugar

Natália Sezil - 20 de agosto de 2025

Crianças empinando pipa. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Seja aprendendo uma atividade nova ou relembrando algo que já viveu muito na infância, anapolinos de todas as idades poderão se divertir com as pipas em um festival promovido pela Prefeitura de Anápolis.

O Festival de Pipas está marcado para acontecer no dia 31 de agosto, domingo, em comemoração ao Mês dos Pais. O evento começa às 08h na pista de atletismo da UniEvangélica.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência. Interessados podem se inscrever no Ginásio Internacional Newton de Faria ou no próprio local, momentos antes do início.

A programação inclui confecção de pipas e também competições. A primeira parte consiste em uma oficina, para a qual é preciso levar a própria linha.

Vale ressaltar: é proibido o uso de linha chilena ou com cerol, de acordo com as normas de segurança.

Quanto ao momento de disputas, serão cinco categorias. Participantes serão avaliados pela maior pipa; menor pipa; pipa que voar mais alto; criança mais nova soltando pipa; e responsável mais velho soltando pipa.

