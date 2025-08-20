Os 6 sinais que o coração envia antes de um ataque cardíaco, alertam médicos

Gabriella Licia - 20 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O coração é um dos órgãos mais vitais do corpo humano e, quando algo não vai bem, costuma dar sinais de alerta. O problema é que muitas pessoas ignoram esses sintomas ou confundem com situações do dia a dia, o que pode colocar a vida em risco.

Por isso, especialistas ressaltam a importância de reconhecer os indícios que antecedem um ataque cardíaco.

Segundo médicos cardiologistas, as doenças cardiovasculares continuam sendo uma das principais causas de morte no mundo. No entanto, grande parte dos casos pode ser evitada ou tratada se houver atenção aos sintomas iniciais.

O diagnóstico precoce e a busca imediata por atendimento médico fazem toda a diferença para salvar vidas.

Atenção redobrada deve ser dada a qualquer desconforto incomum. Pequenas dores, fadiga repentina ou sensação de falta de ar podem ser interpretadas como cansaço, mas, na realidade, o corpo pode estar pedindo socorro. Entender esses sinais é essencial para agir a tempo. Veja!

Os 6 sinais que o coração envia antes de um ataque cardíaco, alertam médicos:

Dor ou pressão no peito

Este é o sintoma mais conhecido e um dos mais perigosos. A dor pode surgir como uma pressão no centro do peito, que muitas vezes irradia para o braço esquerdo, costas, mandíbula ou pescoço. Mesmo que desapareça em poucos minutos, é um alerta que não deve ser ignorado.

Falta de ar

A dificuldade para respirar, mesmo em repouso ou após esforços leves, pode indicar que o coração não está bombeando sangue de forma eficiente. Esse sintoma merece atenção imediata, especialmente se vier acompanhado de dor torácica.

Suor excessivo e repentino

Transpiração intensa, principalmente quando ocorre sem esforço físico ou em ambientes frescos, pode ser um sinal de que o coração está sob estresse. Muitas pessoas relatam suores frios momentos antes de um infarto.

Náusea e indigestão

Sensação de enjoo, azia ou estômago pesado pode ser confundida com problemas gastrointestinais, mas em alguns casos é reflexo de alterações cardíacas. Esse sintoma é mais comum em mulheres, segundo especialistas.

Tontura ou desmaio

A queda repentina da pressão arterial causada por problemas no fluxo sanguíneo pode gerar tontura, fraqueza e até desmaios. Isso acontece quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente por falhas no bombeamento do coração.

Fadiga intensa

Cansaço fora do comum, mesmo após atividades leves, pode indicar que o coração está sobrecarregado. É um sintoma que costuma aparecer dias ou até semanas antes de um ataque cardíaco.

Reconhecer esses sinais e procurar ajuda médica imediata pode ser decisivo. Quanto mais cedo for o atendimento, maiores são as chances de evitar complicações graves e preservar a saúde do coração.

