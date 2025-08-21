Ex-funcionária do Detran Goiás se utilizava de boa reputação para aplicar golpes em pessoas humildes, diz delegada

Até mesmo escolha dos valores cobrados era feita com a intenção de passar autenticidade

Davi Galvão - 21 de agosto de 2025

Fernanda Lacerda Travaglini teve a imagem divulgada para eventualmente mais vítimas serem identificadas (Foto: Divulgação/PCGO)

Pessoas humildes e sem desenvoltura com meios digitais. Essas eram as vítimas escolhidas a dedo pela ex-funcionária do Detran, Fernanda Lacerda Travaglini, presa preventivamente pela Polícia Civil (PC), suspeita de aplicar golpes em moradores de Mimoso de Goiás.

De acordo com as investigações, a investigada cobrava valores em dinheiro de vítimas, prometendo quitar multas de trânsito, além do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Entretanto, ela se apropriava indevidamente dos recursos recebidos.

Em entrevista ao Portal 6, a delegada Alessandra de Oliveira, titular da delegacia de Padre Bernardo e responsável pelo caso, pontuou que Fernanda se aproveitava da boa reputação que tinha para ganhar a confiança dos devedores.

“Não só ela era funcionária do Detran, o que já passa uma credibilidade, como também era bem conhecida em Mimoso, especialmente pelo caráter mais interiorano da cidade. As pessoas realmente acreditavam que estavam sendo ofertadas um serviço legítimo”, disse.

Até mesmo os valores cobrados transpareciam certo ar de honestidade aos acordos firmados. Isso porque não se tratavam de cifras exorbitantemente altas.

Dentre as seis vítimas já confirmadas pela PC, o montante total gira em torno de R$ 5 mil, com boa parte sendo referente a pequenas transações, de R$ 400 ou R$ 500, similar a tributações usuais no órgão.

Fernanda segue presa e à disposição do Judiciário, enquanto as autoridades aguardam que mais vítimas procurem a delegacia para formalizar a denúncia.

Detran

Procurado, o Detran Goiás confirmou a ciência da situação, informando que recebeu em junho diversas denúncias de irregularidades nos atendimentos realizados pela supervisora presa.

Finalizando o posicionamento, o Detran Goiás alertou sobre a importância da denunciação de situações similares, envolvendo corrupção por servidores da pasta.

“Todas as denúncias são rigorosamente apuradas e medidas imediatas são tomadas para proteger os cidadãos e a integridade do serviço público”, encerraram.