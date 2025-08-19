Detran Goiás se pronuncia após servidora ser presa por utilizar cargo para aplicar golpes

Suspeita foi presa em Mimoso de Goiás, norte do estado, cidade onde teria lesado os moradores recebendo pelo que prometia irregularmente

Paulo Roberto Belém - 19 de agosto de 2025

Fernanda Lacerda Travaglini estaria utilizando cargo no Detran Goiás para aplicar golpes. (Foto: Reprodução)

Uma servidora do Detran Goiás foi presa em Mimoso de Goiás nesta terça-feira (18), suspeita de aplicar golpes aos moradores da cidade, utilizando-se do cargo que ocupava no órgão de trânsito estadual.

De acordo com as investigações, Fernanda Lacerda Travaglini cobrava valores em dinheiro de vítimas, prometendo quitar multas de trânsito, além do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Entretanto, ela se apropriava indevidamente dos recursos recebidos.

Procurado, o Detran Goiás confirmou a ciência da situação, informando que recebeu em junho diversas denúncias de irregularidades nos atendimentos realizados pela supervisora presa.

O órgão destacou, ainda, que diversos moradores da cidade relataram que foram enganados pela suspeita, entregando valores em espécie, confiando na promessa de descontos inexistentes.

Com o recebimento das denúncias, o Detran Goiás disse que o serviço de Inteligência foi empenhado, identificando as irregularidades, gerando relatório encaminhado à Corregedoria e à auditoria interna e à Polícia Civil (PC). “A supervisora foi exonerada ainda no mês de junho”, destacaram.

Agora, a PC investiga a ocorrência, complementou o órgão. “Buscando identificar possíveis vítimas que, por receio de represálias ou por terem aceitado indevidamente vantagens, não denunciaram o crime na época”, explicaram.

Finalizando o posicionamento, o Detran Goiás alertou sobre a importância da denunciação de situações similares, envolvendo corrupção por servidores da pasta. “Todas as denúncias são rigorosamente apuradas e medidas imediatas são tomadas para proteger os cidadãos e a integridade do serviço público”, encerraram.

Confira a nota na íntegra:

“O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) informa que recebeu em junho deste ano diversas denúncias de irregularidades nos atendimentos realizados pela supervisora Fernanda Lacerda Travaglini. Segundo apurado, a servidora oferecia vantagens econômicas a cidadãos, prometendo descontos inexistentes em multas e IPVA, mediante pagamento em dinheiro diretamente a ela.

Diversos moradores da cidade de Mimoso relataram que foram enganados por essa prática, entregando valores em espécie confiando na promessa de descontos inexistentes. O serviço de Inteligência do Detran-GO identificou a irregularidade, gerou relatório encaminhado à Corregedoria, à auditoria interna e à Polícia Civil, e a supervisora foi exonerada ainda no mês de junho.

A Polícia Civil investiga a ocorrência, buscando identificar possíveis vítimas que, por receio de represálias ou por terem aceitado indevidamente vantagens, não denunciaram o crime na época.

O Detran-GO reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e o combate à corrupção, mantendo canais de denúncia seguros e sigilosos para que a população possa relatar qualquer irregularidade. Todas as denúncias são rigorosamente apuradas e medidas imediatas são tomadas para proteger os cidadãos e a integridade do serviço público.”

