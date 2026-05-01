Conheça a charmosa cidade que ganhou o título de “Gramado Mineira”
Entre montanhas e neblina, um vilarejo mineiro preserva tradições, clima aconchegante e paisagens que encantam visitantes
Em meio às montanhas de Minas Gerais, uma cidade discreta tem chamado a atenção de quem busca sossego, natureza e um ritmo de vida bem diferente dos grandes centros.
Com ruas de pedra, neblina constante e um clima que convida ao aconchego, o destino guarda histórias e paisagens que vão além do óbvio.
Um vilarejo histórico cercado por natureza e silêncio
Localizado na Serra do Espinhaço, o distrito de Lavras Novas, pertencente a Ouro Preto, mantém uma atmosfera preservada, mesmo com o aumento do interesse turístico nos últimos anos.
- A mina mais impressionante do Brasil desce 120 metros, tem lago cristalino e mais de 30 km de túneis subterrâneos
- A ilha mais isolada do mundo fica a 2.400 km da África, tem 240 moradores e só recebe barco 9 vezes por ano
- Aguardada desde 1934, ponte de R$ 214 milhões que vai reduzir o tempo de viagem entre Brasil e Argentina
Ali, o tempo parece correr mais devagar, e o cotidiano simples se mistura ao cenário típico do interior mineiro.
A origem do povoado remonta ao ciclo do ouro, quando novas jazidas foram descobertas após o declínio das minas de Vila Rica, no fim do século XVIII.
O nome do lugar reflete exatamente esse momento histórico. A Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, erguida em 1762, tornou-se o ponto central do desenvolvimento da vila.
Embora existam relatos populares que associam a origem do local a um antigo quilombo, não há comprovação documental. Ainda assim, essa narrativa segue viva entre os moradores e contribui para a identidade cultural da região.
Tradições mineiras e turismo em meio às montanhas
Hoje, com cerca de mil habitantes, Lavras Novas equilibra tradição e turismo. Durante feriados prolongados, a população cresce significativamente, movimentando pousadas, bares e restaurantes, que se tornaram a principal fonte de renda local.
A rotina, no entanto, ainda preserva características rurais: animais circulam livremente, o sinal de celular falha em alguns pontos e o silêncio predomina fora dos períodos de alta temporada.
Além do clima ameno, que pode exigir agasalho mesmo no verão, o distrito se destaca pela grande quantidade de cachoeiras e trilhas.
Muitas delas ficam próximas ao centro, enquanto outras exigem deslocamento maior, atraindo visitantes interessados em contato direto com a natureza.
A culinária mineira também é um dos pontos fortes, com pratos tradicionais preparados em fogão a lenha e servidos em ambientes acolhedores, muitas vezes acompanhados por música ao vivo nos fins de semana.
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