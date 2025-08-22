Paraquedista que sofreu acidente em Anápolis está acordada e respirando sem aparelhos, diz Heana

Paciente está internada desde que se acidentou após uma intercorrência durante salto

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2025

Imagem mostra Karina Sampaio Silva, paraquedista vítima de acidente em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) emitiu um novo comunicado informando o estado de saúde da paciente Karina Sampaio Silva, de 35 anos, que se acidentou após uma intercorrência durante um salto de paraquedas na cidade.

De acordo com a unidade de saúde, a vítima permanece internada em leito de enfermaria, mas encontra-se consciente, orientada e estável.

Ela foi extubada com sucesso na última quinta-feira (21). O Heana reitera que o quadro clínico é acompanhado de forma contínua pela equipe multiprofissional.

Ao Rota Policial, o instrutor e presidente do clube de paraquedismo Skydive Cerrado, Allander Durigon, informou que ela já está acordada, fala e escreve.

“Ela já acordou preocupada com o instrutor que a acompanhava. Também disse que quer se recuperar logo para terminar o curso”, destacou.

Em tempo

O caso ocorreu no último domingo (17), quando Karina foi hospitalizada no Heana após pular de paraquedas e cair na Vila Formosa, em Anápolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela ficou inconsciente e apresentava sangramento nasal no momento do resgate, recebendo os primeiros socorros.

Ela foi encaminhada ao Heana por uma ambulância da Skydive Cerrado. Conforme o diagnóstico, sofreu diversas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico grave.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!