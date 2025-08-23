Vai encarar? Desafio em Goiânia paga R$ 1 mil para quem devorar 3kg de pamonha em 20 minutos

“Desafio Fantástico” será realizada no próximo sábado (30) e inscrições são gratuitas

Paulo Roberto Belém - 23 de agosto de 2025

“Desafio Fantástico” será realizada no próximo sábado (30), na Fantástica Fábrica de Pamonhas (Foto: Reprodução/Instagram)

Um desafio mais que diferente foi lançado em Goiânia aos amantes de pamonha, prometendo pagar R$ 1 mil para quem comer 3 kg do prato em 20 minutos. O “Desafio Fantástico” será realizada no próximo sábado (30).

Quem lançou a missão foi a Fantástica Fábrica de Pamonhas – @fantasticafabricadepamonhas. Os pamonheiros que toparem a missão deverão ir até à unidade da pamonharia localizada no Setor dos Funcionários, às 19h.

Mas antes, deverão realizar a inscrição através do WhatsApp 62 – 98227 5996., até que as vagas sejam completas. A organizadora não divulgou quantas são.

Funcionará assim: o competidor terá 20 minutos para encarar três pamonhas de 1 kg, sem ajuda de ninguém. Quem superar o desafio leva o prêmio em dinheiro.

Não haverá taxa de inscrição, mas os competidores devem pagar um caução de R$ 60, contra desperdício e desistência. Em caso de ausência informada antes da data ou se ele concluir o desafio, haverá ressarcimento.

Agora, caso não consiga cumprir a prova, o competidor pagará o que consumir, descontando do valor. A organizadora do desafio informou que se houver mais de um ganhador, o prêmio será dividido.

