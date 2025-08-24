Carro fica destruído após motorista perder o controle da direção e cair em córrego em Catalão
Vídeo registrou o estado em que ficaram o automóvel e a mureta de contenção do curso d'água
Um carro ficou com a parte dianteira totalmente destruída após a motorista, ainda não identificada, perder o controle do veículo e cair em um córrego.
O caso aconteceu em Catalão, no Sul goiano, no final da manhã deste domingo (24). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Raulina Fonseca Paschoal com a Avenida Ricardo Paranhos, no setor Central da cidade.
Imagens divulgadas pelo portal Ruy Costa (@ruycostaof) mostram o estado em que o carro ficou após quebrar a mureta de contenção.
Diversos populares observaram o automóvel, que teve os vidros quebrados, o capô desmontado e várias peças espalhadas pelo chão.
A motorista foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi retirada do córrego e levada à Santa Casa de Catalão, onde chegou consciente e orientada.
Ainda não se sabe o que teria levado a mulher a perder o controle do veículo. Isso deve ser apurado pelas autoridades competentes.
— Portal 6 (@portal6noticias) August 24, 2025
