Dono do Bruno’s Bar volta atrás e anuncia que seguirá à frente do restaurante “até quando a saúde permitir”

Após um final de semana de casa cheia e apelo de amigos e clientes, empresário resolveu retirar anúncio de venda

Davi Galvão - 25 de agosto de 2025

Dono do Bruno’s afirmou que pretende seguir com o restaurante até quando a saúde permitir. (Foto: Samuel Leão)

Após um final de semana de casa cheia, com direito a fila na porta e clientes ansiosos esperando mesas desocuparem, a gerência do Bruno’s Bar afirmou que não pretende mais passar o ponto.

Em entrevista ao Portal 6, o proprietário Ione João admitiu que, durante a última semana, “surtou” e de fato colocou o negócio à venda, chegando até mesmo a encontrar um comprador interessado.

Porém, após ouvir o apelo da clientela anapolina, bem como as mensagens de apoio e carinho nas redes sociais, mudou de ideia e afirmou que irá seguir com o restaurante até quando conseguir: “Até quando der saúde, vou continuar. Como que desisto disso? Não tem como!”

Dentre os motivos que levaram ao “surto”, ele destacou problemas de saúde, além da correria e pressão que apenas empreendedores entendem.

Por fim, Ione agradeceu as mensagens de amigos, colegas e clientes, garantindo que o anúncio original não se tratou de nenhuma questão envolvendo marketing, mas que partiu de um momento de fragilidade.

Com 43 anos de história, o Bruno’s se consagrou na cidade como um dos restaurantes mais longevos e autênticos, bem atrelados ao estilo rock’n’roll.

