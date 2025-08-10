Márcio Corrêa demite médicos e secretárias da UPA que deixaram pacientes 3 horas sem atendimento alegando “sistema fora do ar”

Samuel Leão - 10 de agosto de 2025

Márcio Corrêa fez anúncios sobre a UPA da Vila Esperança. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Marcio Corrêa (PL), comunicou, neste domingo (10), a demissão de médicos, secretárias e outros profissionais que atuavam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, após denúncia de que pacientes teriam ficado cerca de três horas sem atendimento durante a madrugada, sob a alegação de que “o sistema estava fora do ar”.

Segundo o prefeito, ele recebeu a mensagem de uma paciente relatando a situação e decidiu ir pessoalmente até a unidade.

“Saí da cama e fui pessoalmente. Pasmem: era verdade. Depois da minha chegada, em 30 minutos, a recepção estava vazia”, escreveu.

Rápidas apurou que o caso ocorreu na virada de quinta (07) para sexta-feira (08). Os profissionais desligados tinham contrato com o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), organização social responsável pela UPA da Vila Esperança. A unidade informou à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que já repôs o quadro de funcionários.

Ainda nas redes sociais, Márcio reforçou o pedido para que a população denuncie casos de negligência.

“Descaso com a saúde não tem vez. Se vir algo errado, denuncie aqui”, disse.

O prefeito também anunciou que, nas próximas semanas, serão inauguradas a nova Policlínica e o Centro de Diagnóstico por Imagem.

