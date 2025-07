Após furto em creche de Anápolis, prefeito Márcio Corrêa encontra culpado e exige devolução imediata dos itens à diretora

Toda a situação foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 24 de julho de 2025

CMEI foi invadido, arrombado e furtado. (Foto: Reprodução)

Ao tomar conhecimento de que o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Célia Maria, no Residencial Leblon, havia sido alvo de invasão e furto, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), foi pessoalmente até o local para verificar a situação.

Durante a visita, ele encontrou vidros quebrados, paredes pichadas e diversos materiais danificados ou levados da unidade, como eletrônicos e itens pedagógicos.

Ao observar os sinais deixados no local, o gestor identificou o possível responsável — um adolescente — e intermediou a devolução imediata dos objetos à direção da creche.

A situação foi registrada em vídeo e publicada nas redes sociais do próprio prefeito, que afirmou ter determinado o reforço da vigilância nas unidades de ensino da rede municipal.

“Nós estamos, sim, focados na segurança do patrimônio público. Todas as escolas serão monitoradas para que a gente possa inibir e prevenir esses atos de vandalismo”, declarou.

Além do CMEI Célia Maria, o CMEI Dina Maria Miotto, localizado no bairro Campos Elísios, também foi alvo de invasão recente, seguida de depredação e furto.

Diante disso, Márcio Corrêa afirmou que está em contato com o delegado regional da Polícia Civil (PC) e com o comandante-geral da Polícia Militar (PM), com o objetivo de intensificar as rondas e ampliar a segurança nas unidades escolares.

Confira todo o registro:

